對受刑人「施小惠」超出合理範圍 調查局緝毒英雄栽了

有「緝毒英雄」稱號澎湖縣調查站組長陳麒元，因涉嫌透過職務收受毒品案受刑人家屬賄賂，昨被搜索。據悉，陳疑利用借提台北與高雄監獄2名關押的受刑人時，施以小惠，讓2人享特權用智慧型手機並接見妻兒，明顯超出合理偵辦技巧，由於對相關涉案情節，陳堅不吐實，因此遭檢方聲押。

據悉，調查人員辦案時，會適度「施以小惠」讓人犯態度軟化，此類手法相當常見，其中打親情牌，會見親人進一步突破心房，以此策反相關涉案人，甚至釣出更多犯罪情節，或供出更多共犯也是方法之一。

不過陳麒元涉嫌收受數10萬元不等的金額，讓在台北與高雄監獄2名關押的受刑人，透過借提時，在獄外享特權用智慧型手機、接見妻兒等情節，顯有超出合理的偵辦技巧，但相關涉案情節，不僅陳不願吐實，檢方不便對外說明。

另陳麒元是調查班42期，投入緝毒工作長達10年，績效不錯；涉案的陳、江等受刑人，因犯毒品及詐欺等案，部分案件已遭法院判刑定讞，並發監執行，兩人刑期不短，其中的江刑度超過10年以上。

針對此案，昨天廉檢調搜索行動相當低調，在清晨就前往搜索，且陳則在上班途中，就被帶回，直到凌晨移送橋頭地檢署漏夜偵訊，檢方認陳涉犯貪汙治罪條案例案件嫌疑重大，屬重罪且有串證可能，向法院聲請羈押禁見。