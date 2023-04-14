快訊

男孩趴池邊伸手餵食「超巨潛水艇鯉魚」！網驚：感覺隨時會把小朋友吃掉

日駐台單位徵代表官邸職員 月薪27K「需通英日語＋清掃洗衣」

兄弟情成真？馬修麥康納自曝「可能跟伍迪哈里遜有血緣關係」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對受刑人「施小惠」超出合理範圍 調查局緝毒英雄栽了

聯合報／ 記者石秀華王昭月陳弘逸／高雄即時報導

有「緝毒英雄」稱號澎湖縣調查站組長陳麒元，因涉嫌透過職務收受毒品受刑人家屬賄賂，昨被搜索。據悉，陳疑利用借提台北與高雄監獄2名關押的受刑人時，施以小惠，讓2人享特權用智慧型手機並接見妻兒，明顯超出合理偵辦技巧，由於對相關涉案情節，陳堅不吐實，因此遭檢方聲押。

據悉，調查人員辦案時，會適度「施以小惠」讓人犯態度軟化，此類手法相當常見，其中打親情牌，會見親人進一步突破心房，以此策反相關涉案人，甚至釣出更多犯罪情節，或供出更多共犯也是方法之一。

不過陳麒元涉嫌收受數10萬元不等的金額，讓在台北與高雄監獄2名關押的受刑人，透過借提時，在獄外享特權用智慧型手機、接見妻兒等情節，顯有超出合理的偵辦技巧，但相關涉案情節，不僅陳不願吐實，檢方不便對外說明。

另陳麒元是調查班42期，投入緝毒工作長達10年，績效不錯；涉案的陳、江等受刑人，因犯毒品及詐欺等案，部分案件已遭法院判刑定讞，並發監執行，兩人刑期不短，其中的江刑度超過10年以上。

針對此案，昨天廉檢調搜索行動相當低調，在清晨就前往搜索，且陳則在上班途中，就被帶回，直到凌晨移送橋頭地檢署漏夜偵訊，檢方認陳涉犯貪汙治罪條案例案件嫌疑重大，屬重罪且有串證可能，向法院聲請羈押禁見。

至於陳麒元是否過去因辦案，結識涉案的陳、江等受刑人，或另有其他人居中協調、牽線，仍待調查釐清，本案預計下午開羈押庭。

調查局澎湖縣站組長陳麒元涉貪遭廉政署搜索約談。圖／讀者提供
調查局澎湖縣站組長陳麒元涉貪遭廉政署搜索約談。圖／讀者提供
澎湖縣調查站組長陳麒元2019年至2020年間，在嘉義市調查站任職調查專員期間，遭控藉職務向毒品受刑人家屬收賄，讓受刑人與親人私下碰面，遭廉檢調搜索聲押禁見。記者魯永明／攝影
澎湖縣調查站組長陳麒元2019年至2020年間，在嘉義市調查站任職調查專員期間，遭控藉職務向毒品受刑人家屬收賄，讓受刑人與親人私下碰面，遭廉檢調搜索聲押禁見。記者魯永明／攝影

受刑人 毒品

延伸閱讀

緝毒英雄疑收賄聲押禁見 昔日長官部屬嘆：挺不住誘惑

調查局緝毒英雄疑收賄助受刑人私會妻兒 橋檢聲押禁見

調查局緝毒英雄驚傳收賄 澎湖縣站調查官遭搜索約談

2023全球智慧型手機市場分析

相關新聞

侵占欣桃公司736萬 國防部前常務次長孫玦新背信判4年

官拜中將的國防部常務次長孫玦新， 2013年退伍後被退輔會派任欣桃天然氣股份有限公司任董事長，竟在2014年到2017年...

前台北縣警局偵查隊小隊長涉貪判刑通緝14年 嘉義市落網

前台北縣警察局三重分局偵查隊小隊長陳聖致，被控2005年偵辦某建設公司董事長遭人持槍恐嚇案，向董事長索賄180萬元未遂，...

彭文正質疑蔡英文博士學位是假的遭起訴 告檢察官求償200萬判決出爐

媒體人彭文正質疑蔡英文總統英國倫敦大學政經學院博士論文真偽，被檢方依加重誹謗罪嫌起訴，法院通緝中，彭文正認為檢察官黃偉於...

「緝毒英雄」被聲押 調查局火速拔官 局長王俊力：深表痛心

調查局澎湖縣調查站組長陳麒元於嘉義市調查站調查官任內，涉嫌收受在台北監獄服刑陳姓受刑人、高雄監獄服刑江姓受刑人家屬賄賂1...

「不演了新聞台」爆高端疫苗保護不足 涉誹謗檢不起訴

臉書粉專「不演了新聞台」指高端疫苗申請緊急授權不能預防重症等，高端認為股價受影響，控告粉專負責人朱凱翔加重誹謗多罪，台北...

對受刑人「施小惠」超出合理範圍 調查局緝毒英雄栽了

有「緝毒英雄」稱號澎湖縣調查站組長陳麒元，因涉嫌透過職務收受毒品案受刑人家屬賄賂，昨被搜索。據悉，陳疑利用借提台北與高雄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦