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侵占欣桃公司736萬 國防部前常務次長孫玦新背信判4年

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

官拜中將的國防部常務次長孫玦新， 2013年退伍後被退輔會派任欣桃天然氣股份有限公司任董事長，竟在2014年到2017年間以公關費和獎金名義，侵占公司資產736.5萬元，但犯後矢口否認，辯稱自己只是依公司慣例領錢；由於欣桃是上市公司，桃園地院認為孫嚴重影響金融秩序，犯後態度不佳，最後依證券交易法背信罪判他4年徒刑。可上訴。

另外，全案被告還有欣桃前總經理邱希庚、財務經理郭金鳳和會計組長宋瑞蓮，3人也被法院認定是背信罪的共犯，分判2年、1年10月和1年8月刑期，不過邱在審理時坦承並繳回全部不法所得，法院諭知緩刑5年，緩刑期間須支付公庫200萬元。

判決指出，孫玦新（原名：孫覺新）明知公司章程未授權董事長及總經理自行增加報酬，也知道退輔會薦任董事長的月俸不能超過中央部會首長、每月支領獎金不得超過月俸等規定，仍在2014年到2017年間，與邱希庚共謀，利用公關費和獎金名義侵占公款。

而且，孫、邱2人為了規避查稅，還指示郭、宋2人先將核銷經費拿去買可以兌換現金的郵局禮券，邱拿到禮券後，再自行兌換，依分配比例將部分款項交給孫，2人分別侵占736.5萬元和766.5萬元。

審理時，孫、郭、宋3人承認領取款項的客觀事實，但矢口否認犯罪。孫辯稱領取款項均依公司慣例辦理，而且公關費也都作為公關使用，雖然款項有超過退輔會規定額度，但此部分屬民事問題，並無違法。郭、宋2人辯稱自己只是依長官指示辦事，沒有決定權；不過，邱希庚於審理時坦承犯行並繳回犯罪所得，後來接任的董事長也認為孫的作法有違法疑慮取消，法院最後未採信孫等人說法。

法院認為，孫等人為謀私利或他人私利，犧牲欣桃公司及全體股東最佳利益，且嚴重影響金融秩序，不宜輕縱，但考量邱犯後終能坦承且有彌補自身錯誤，因此諭知緩刑以勵自新。

官拜中將的國防部常務次長孫玦新任欣桃天然氣公司董事長時侵占736萬元公款，但他矢口否認犯罪，辯稱是依公司慣例領取，被桃園地院依背信罪判刑4年。記者陳俊智／攝影
官拜中將的國防部常務次長孫玦新任欣桃天然氣公司董事長時侵占736萬元公款，但他矢口否認犯罪，辯稱是依公司慣例領取，被桃園地院依背信罪判刑4年。記者陳俊智／攝影

侵占 退輔會 國防部

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