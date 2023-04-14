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六甲農會公糧遭盜賣千噸牟利千萬 總幹事重判10年10月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

農糧署前年底稽查時，發現台南六甲區農會菁埔倉庫公糧遭擅自移動及短缺，經清點後短虧1222公噸，查出臨時雇員吳政鴻及總幹事許書豪涉盜賣公糧給碾米廠業者，共侵占1249萬多元，吳自首認罪，許否認盜賣公糧，台南地院上午宣判，吳、許共同犯侵占公有財物罪分處4年、10年10月徒刑。

許書豪上午表示，他並未盜賣公糧，待收到判決書後，將與律師討論，會再上訴。

檢調調查，吳是六甲農會臨時雇員，自2003年間起至2021年11月初，擔任菁埔倉庫管理員；許自2009年2月起至2016年5月間代理供銷部主任，自2016年5月19日起獲聘為總幹事迄今，承辦公糧的經收、保管、加工及撥付等業務。

檢方起訴書指出，許於2011年間擔任六甲區農會供銷部主任，與吳謀議自菁埔倉庫內的公糧米袋中，以每袋僅挖取少量米至預先準備好的空米袋內手法竊積公糧，待累積至一定數量後，再以遠低於市價行情私下販售給碾米廠業者。

且吳因私下販售菁埔倉庫內公糧給碾米廠業者，導致倉庫內公糧大量減少，唯恐被農糧署南區分署巡查人員發現，自2021年間開始，向業者購買品質不佳的米(俗稱下腳料)囤放在倉庫內，藉此魚目混珠。

吳、許共同私自販售倉庫內公糧給久長、穀豐碾米工廠蒲姓、林姓兩業者，吳個人私下也販售公糧給德昌碾米工廠李姓、曾姓兩業者。

直至農糧署稽查人員2021年10月26日辦理燻蒸作業時，發現倉庫內公糧噸袋遭任意移動及短缺情形，向吳詢問後，吳坦承盜賣公糧，主動前往廉政署南部地區調查組自首，因而循線查獲。然而，許矢口否認與吳共同私下盜賣公糧。

台南地院審酌，吳、許受農糧署南區分署依法委託公務員，竟侵占公糧販售牟利，就國家機關對於民生糧食的管理及運用有重大損害。

且吳侵占販售公糧數量高達1222多噸，不法犯罪所得高達1249萬多元，犯後坦承犯行，除自動繳回犯罪所得8萬元外，其餘犯罪所得均未賠償南區分署，另許共同侵占販售公糧數量達255多噸，獲取不法犯罪所得高達297萬4190元，犯後矢口否認犯行，未賠償南區分署，也未繳回犯罪所得，犯後態度不佳，難認有悔意。

法官認吳共同犯侵占公有財物罪，處4年徒刑，褫奪公權9年，未扣案犯罪所得1241萬多元沒收，另許共同犯侵占公有財物罪，處10年10徒刑，褫奪公權7年，未扣案犯罪所得297萬多元沒收。

六甲農會公糧遭盜賣千噸案，台南地院上午宣判，總幹事許書豪被判10年10月，他否認涉案，表示向上訴。圖／取自六甲農會臉書
六甲農會公糧遭盜賣千噸案，台南地院上午宣判，總幹事許書豪被判10年10月，他否認涉案，表示向上訴。圖／取自六甲農會臉書

侵占 農糧署 台南

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