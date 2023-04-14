前台北縣警局偵查隊小隊長涉貪判刑通緝14年 嘉義市落網
前台北縣警察局三重分局偵查隊小隊長陳聖致，被控2005年偵辦某建設公司董事長遭人持槍恐嚇案，向董事長索賄180萬元未遂，被依違反貪汙治罪條例判刑6年6月，陳未到案執行，板橋地檢署2009年3月發布通緝，陳躲藏14年，昨天在嘉市被警方查獲，解送嘉檢由檢察官確認身分發監執行。
嘉市警局第一分局長榮派出所日前獲報，57歲通緝犯陳聖致，疑似在嘉義市西區租屋居住、出入，員警埋伏多日查證屬實，昨天上午9點多趁陳男騎機車外出攔查，將他逮捕歸案。
檢警調查，陳聖致2005年任職三重警分局偵查隊小隊長，偵辦某建設公司林姓董事長遭持槍恐嚇案，藉機以買車為由，向林男索賄180 萬元未遂，被法院依貪汙治罪條例公務員藉勢勒索財物罪判刑6年6月徒刑確定。
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