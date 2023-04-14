彭文正質疑蔡英文博士學位是假的遭起訴 告檢察官求償200萬判決出爐

媒體人彭文正質疑蔡英文總統英國倫敦大學政經學院博士論文真偽，被檢方依加重誹謗罪嫌起訴，法院通緝中，彭文正認為檢察官黃偉於起訴書主觀認定他「心生怨懟」，抹黑人格及名譽，提告求償200萬元並在三大報刊登確定判決，台北地方法院判彭文正敗訴，可上訴。

彭文正多次質疑蔡英文博士論文及學位真實性，蔡英文2019年委任律師提告加重誹謗罪嫌，檢方認為彭文正因對蔡英文心生怨懟，為求節目有更高點閱率、增加收益，未盡查證義務，即發表不實言論，且言論有高度影響力，應課以較高查證義務，起訴彭文正。

彭文正提告主張，蔡英文2019年9月4日、19日提告時，黃偉任職於台北地檢署，在起訴書中主觀論斷他「心生怨懟，為對此表示抗議並謀求生路」等語，故意抹黑他的人格和名譽，請求黃偉賠償200並將確定判決理由刊登在三大報全國版版頭一日。