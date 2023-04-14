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緝毒英雄疑收賄聲押禁見 昔日長官部屬嘆：挺不住誘惑
澎湖縣調查站組長陳麒元2019年至2020年間，在嘉義市調查站任職調查專員期間，遭控藉職務向毒品受刑人家屬收賄，讓受刑人與親人私下碰面，遭廉檢調搜索聲押禁見，檢察官昨天到嘉義市調查站查案訪談相關人員，昔日長官部屬對陳涉案震驚，怎會一個緝毒高手，反受誘惑。
陳騏元去年6月調澎湖，任職嘉市調查站昔日長官說，陳騏元緝毒績效佳，工作能力表現不錯，他是42期調查班，與同仁互動關係也好，疑為緝毒辦案，遊走法令邊緣遭檢舉觸法，廉政署南機組與調查站南機站，報請檢察官偵辦中。嘉市調查站新到任站長、陳的同事，對陳涉案都表示不知情，配合檢察官調查。
陳麒元遭控藉職務向毒品受刑人家屬收賄，讓受刑人與親人私下碰面，昨遭廉檢調搜索，約談陳男、雲林縣站調查官吳宗哲等人，移送橋頭地檢署漏夜偵訊，因陳涉貪汙治罪條案例案件嫌疑重大，檢方向法院聲請羈押禁見。
據了解，陳麒元2019年至2020年間，在嘉市調查站任職調查專員期間，收受高雄第二監獄收容人的賄賂，並藉提訊收容人的機會，非法安排收容人與妻兒會面，檢察官嚴維德指揮調查局南機站、廉政署南調組搜索，除對陳麒元澎湖縣站辦公處所，前往台南市調查處、嘉義市站調閱他過往緝毒卷證，約談雲林站調查官吳宗哲，1名替受刑人行賄的女性家屬，傳喚10多名相關人員。
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