律師對國民法官收費教學爭議鬧上法庭 審判長斥：這非菜市場

全台首件國民法官案今於台中地院開第3次準備程序庭，檢、辯就是否送量刑前調查鑑定再次激辯，檢察官用投影片揭示辯方律師黃致豪收費開課教學成為國民法官，引發辯方不滿要求庭上制止檢察官，審判長嚴厲稱，「這是我的法庭不是菜市場，請雙方維持好界線才能展現法律人的高度」。

全案起因於，黃姓男子（22歲）因愛慕同校的施姓男子遭拒，涉嫌2度躲藏他家並持刀猛砍施致死，檢方1月4月日依殺人、侵入住宅罪嫌起訴後，隔天移審台中地院成全台首案，台中地院由庭長唐中興中籤擔任受命法官，目前仍在準備程序階段僅由唐1人審理，至選任完成才會有國民法官上場。

台中地院今上午10點開第3次準備程序，唐中興詢問檢、辯各自就被告黃男送交量刑前鑑定有無理由補充，檢方認為不需再送量刑前鑑定，公訴檢察官張凱傑以投影片方式說明，並提出學者供司法院的「重大矚目刑事案件量刑前調查、鑑定評估參考手冊」、以及相關廢死聯盟電子報訊息。

檢方認為，從以上資料可以看到，結論認為送交量刑前鑑定「僅作為減刑因子，不得加重」，直言如按照規定明明白白寫只能減刑，形同是先射箭再畫靶；辯方律師李宣毅當下即提出異議，經審判長要求讓檢察官先說完後再補充。

隨後張凱傑在投影片放上另名辯方律師黃致豪照片，內容是黃曾上媒體受訪，其主張「刑法的設計並不是要照顧被害人的心情」一詞，隨後再揭示黃致豪近期因開設「國民法官必修課」，收費1799元，引起外界質疑當國民法官還要先花錢上課的新聞連結。

同時辯方也數次強烈表示異議，李宣毅也忍不住提高聲量，當庭要求審判長「請制止檢察官！」唐中興命雙方暫停發言，表示檢察官以黃律師在外個人行為，已經和審理本案無關，張凱傑則說，如果讓黃致豪感到不適，他鄭重道歉。

唐中興也跟檢、辯雙方說，這裡是我的法庭，不是菜市場，更不應該像小孩子一樣吵架，況且大家都是經國家考試通過的法律人，應該畫清界線、彼此尊重才能展現高度，也重申要求雙方對於本案不應得失心過重，維持理性客觀。

唐最後諭知，就雙方對是否送量刑前鑑定理由，合議庭綜合考量後決定准許，將由法院送草屯療養院就黃男辨識行為能力、有無再犯或監護必要，及人格歷程、家庭、病史及矯正後社會化可能鑑定，今庭後並未諭知下次開庭時間。