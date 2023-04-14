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調查官向受刑人家屬索賄20萬　調查局長王俊力：深表痛心

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

調查局澎湖縣調查站組長陳麒元於嘉義市調查站調查官任內，涉嫌收受在台北監獄服刑陳姓受刑人、高雄監獄服刑江姓受刑人家屬賄賂10萬至20萬元，橋頭地檢署昨天指揮廉政署搜索、約談後，聲請羈押禁見，調查局長王俊力今天對事件發聲明指出「深表痛心」，已免除其組長職務。

調查局指出，陳姓調查專員涉嫌不法，第一時間即要求本局南部地區機動工作站依檢察官指揮，會同廉政署共同偵辦，於昨天至澎湖縣調查站約談陳姓調查專員到案說明，並提供相關資料，全力配合檢察官調查。

調查局說，局長王俊力已指示立即免除陳姓調查專員的組長職務，停止其承辦案件業務，進行後續人事調整作業，一經查證屬實，絕不縱容包庇，定予從嚴從重究責，絕不寬宥，並持續要求全體同仁，嚴以律己，恪遵法紀，以不負國人期待。

據指出，2019年至2021年陳麒元涉嫌收賄，並接受受刑人家屬提供的高檔智慧型手機，換取讓2名受刑人利用借提庭訊的機會，讓受刑人在監獄外處理私事及與小孩碰面，於是報請橋頭地檢署指揮偵辦，昨天搜索、約談。

調查局長王俊力。圖／本報資料照片
調查局長王俊力。圖／本報資料照片

受刑人 澎湖縣

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