喝3罐啤酒存僥倖 高雄男酒駕穿過1路口遇警慘了

高雄黃姓男子與朋友到KTV飲酒唱歌，結束後發現自己落單，朋友全已搭車離去，只好自己騎機車要回家，但才穿過1個路口，正遇見附近派出所員警，警方攔他酒測，他才知道慘了。

據了解，4月12日凌晨，40歲的黃姓男子和朋友到苓雅區建國一路與福德二路口的KTV店喝酒唱歌，1個多小時後，他和朋友結帳離去，他出門後發現朋友都已經搭車離開，只好自己騎上機車準備回家。

黃剛騎上機車，穿過建國一路與福德二路口，正巧路口旁的苓雅警分局福德二路派出所員警發現他闖紅燈，立刻上前攔下他，發覺他說話吐出酒氣，便對他酒測。

黃姓男子自認為只喝3罐啤酒不會超標，但測出有酒精反應，雖未達每公升0.25毫克須吃公共危險官司的標準，但也因此被警方扣車，開出酒駕罰單，可罰1萬5000元到9萬元罰單，令他叫慘。