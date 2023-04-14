「不演了新聞台」爆高端疫苗保護不足 涉誹謗檢不起訴
臉書粉專「不演了新聞台」指高端疫苗申請緊急授權不能預防重症等，高端認為股價受影響，控告粉專負責人朱凱翔加重誹謗多罪，台北地檢署偵查認為，查無朱犯罪事證，今天將朱處分不起訴。
朱凱翔的臉書粉專「不演了新聞台」於2021年7月13日發文，指稱高端疫苗的試驗報告不能防DELTA變種病毒、重症等，高端公司認為，當天股價因而暴跌22元，與「不演了新聞台」網文有關。
高端事後除了發聲明指控朱凱翔散布不實訊息、惡意曲解研究數據，還故意誹謗高端的名譽及信用，提告誹謗、洩密、違反證交法、營業秘密法多項罪嫌。
檢方偵辦認為，朱凱翔出示的相關文件，事實上已有不少單位經手，無法排除是由高端內部洩出的可能，媒體基於對公共事務的監督，依個人價值判斷所提的意見，縱使內容有錯誤解讀，不過，主觀上沒有影響股價的意圖。
不起訴處分指出，高端公司稱朱凱翔依文件披露的數據不是最終確定保護力數據，文件是否屬於營業秘密而具一定的經濟價值，也有有疑義，朱凱翔犯罪證據不足。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言