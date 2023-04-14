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「不演了新聞台」爆高端疫苗保護不足 涉誹謗檢不起訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

臉書粉專「不演了新聞台」指高端疫苗申請緊急授權不能預防重症等，高端認為股價受影響，控告粉專負責人朱凱翔加重誹謗多罪，台北地檢署偵查認為，查無朱犯罪事證，今天將朱處分不起訴。

朱凱翔的臉書粉專「不演了新聞台」於2021年7月13日發文，指稱高端疫苗的試驗報告不能防DELTA變種病毒、重症等，高端公司認為，當天股價因而暴跌22元，與「不演了新聞台」網文有關。

高端事後除了發聲明指控朱凱翔散布不實訊息、惡意曲解研究數據，還故意誹謗高端的名譽及信用，提告誹謗、洩密、違反證交法、營業秘密法多項罪嫌。

檢方偵辦認為，朱凱翔出示的相關文件，事實上已有不少單位經手，無法排除是由高端內部洩出的可能，媒體基於對公共事務的監督，依個人價值判斷所提的意見，縱使內容有錯誤解讀，不過，主觀上沒有影響股價的意圖。

不起訴處分指出，高端公司稱朱凱翔依文件披露的數據不是最終確定保護力數據，文件是否屬於營業秘密而具一定的經濟價值，也有有疑義，朱凱翔犯罪證據不足。

圖為台北地檢署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地檢署。記者王聖藜／攝影

高端疫苗 變種病毒

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