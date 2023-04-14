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富邦證券獨董酬金捐給民眾黨 個資外洩告台大管理學院院長不起訴
台北市議員簡舒培爆料民眾黨不分區立委提名人端木正把富邦證券獨董酬金回捐黨部，端木正質疑其台大EMBA面試內容遭外洩，控告台大管理學院院長胡星陽、教授李賢源違反個資法，台北地檢署認為，黨部是否受贈有討論空間，將胡、李不起訴。
簡舒培2022年在台北市議會質詢，指柯文哲2015年針對獨董訂定每月15萬報酬、3萬車馬費，其他酬金都必須捐給市府或教育文化公益、慈善團體。
簡舒培指，民眾黨不分區立委被提名人端木正曾在台大EMBA面試時，自爆跟富邦拿到酬金回捐給民眾黨，形同是把富邦金金庫通民眾黨黨庫，端木認為面試資料外流，控胡星陽、李賢源違反個資法。
檢方偵查認為，端木正在EMBA面試時，表示將董事報酬回捐給民眾黨，台北市政府規定官派獨董要將酬金捐作慈善用途，民眾黨是否是受贈對象，有討論空間，市議員以資訊作為公務質詢使用，與個資法違法要件不符，胡、李犯罪嫌疑不足，都不起訴處分。
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