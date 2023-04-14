「暗黑李毓芬」發文指AV導演圤智雨潛規則 遭控誹謗不起訴

有「暗黑李毓芬」綽號的辣模陳香菱透過IG指AV導演圤智雨要求女優潛規則，圤提告誹謗，台北地檢署偵辦，圤坦承前與AV女優「娃娃」翁雨澄的發生口角是炒作新聞，認定陳香菱並不知情，即無犯罪故意，偵結處分陳女不起訴。

翁雨澄2022年6月16在IG上發文指射圤智雨「哎呀你怎麼不說說你一直要捧紅我換跟我睡覺呢？還盧了非常久，這個我有錄音呢！…你說你幫其他女優寫新聞收15萬，跟我收12萬就好」等。

陳香菱隨後轉發翁女貼文，並附和「圤先生就是這樣的人1.會要求女生「潛規則」2.會要求女生攻擊其他網紅3.會私下跟很多人說，有那些網工的負面新聞都是他在幕後操盤的，讓對方覺得他是有資源且不好惹的人」，圤因而控告陳女加重誹謗。

檢察官調查指出，圤坦承他跟「娃娃」翁雨澄口角其實是炒新聞，她付他13萬元，假裝兩人在口角，認為圤自始目的即在新聞炒作以及增加媒體曝光度。