購物站天后張雅琍炒股賺3千萬 作手廖昌禧情侶檔也聲押
有「購物站天后」之稱的上櫃公司寶得利集團總裁張雅琍透過人頭與金主、股市炒手炒作自家股價獲利3000萬元，檢調日前搜索、約談諭令張女以80萬元交保，繼續查出集團發言人寧國輝與股市作手廖昌禧、廖的女友魏莉儒等人炒股，昨天再次收，訊後聲押廖昌禧、魏莉儒2人。
廖昌禧曾炒作和旺公司股票，判刑3年1月確定，本案經檢察官訊問，廖昌禧原本諭令以30萬元交保，廖覓保無著，檢方改祭聲押處分，至於魏莉儒則於「和旺案」中被檢察官通緝，昨到案檢方對她一併聲請羈押禁見。
此外，魏莉儒的胞妹魏菁萍諭令以10萬元交保，提供帳戶給寧國輝炒股的江忠諺也以10萬元交保。
現年56歲的張雅琍是創設陸客購物站的第一人。根據寶得利公司的官網，張女2004年在台北開設第一間專為陸客服務的購物商城，一天內有上百團遊客到店消費，而寶得利於全盛時期，單一店家年營收即突破20億元。
檢調查出，張雅琍涉嫌於2017到2019年間透過金主、人頭炒作自家股價，2023年1月5日檢調發動第一波偵查、搜索後，辦案人員過濾證物查出新案情，昨天發動第二波搜索、約談，前往廖昌禧等4處地點蒐證，約談廖昌禧、魏莉儒、魏菁萍、江忠諺等4人到案偵查。
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