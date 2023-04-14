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調查官涉收賄「安排受刑人借提時私會家屬」 檢方聲押

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調查局緝毒英雄疑收賄助受刑人私會妻兒 橋檢聲押禁見

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

澎湖縣調查站組長陳麒元，遭控藉職務向毒品受刑人家屬收賄，讓受刑人與親人私下碰面，昨遭廉檢調搜索，約談陳男、雲林縣站調查官吳宗哲等人；後續將人移送橋頭地檢署漏夜偵訊，因陳涉貪汙治罪條案例案件嫌疑重大，檢方向法院聲請羈押禁見。

據悉，陳麒元2019年至2020年間，在嘉義市調查站任職調查專員期間，收受高雄第二監獄收容人的賄賂，並藉提訊收容人的機會，非法安排收容人與妻兒會面。

此案，由檢察官嚴維德昨天指揮調查局南部地區機動工作站、廉政署南調組展開搜索，除針對陳麒元位於澎湖縣站辦公處所，連帶前往台南市調查處、嘉義市站調閱他過往緝毒卷證，另約談雲林縣站調查官吳宗哲，及一名替受刑人行賄的女性家屬，傳喚10多名相關人員。

經訊問後，檢方認陳麒元涉犯貪汙治罪條案例案件嫌疑重大，屬重罪且有串證可能，向法院聲請羈押禁見。

陳麒元是調查班42期，投入緝毒工作長達10年，績效不錯，有「緝毒英雄」稱號；他結業時先分發台南市調查處，後來因故改調南機站，之後又轉往嘉義市站服務，並於當地升任九等專員，因嘉義市站無組長缺，近年調往澎湖縣站升任組長。

調查局澎湖縣站組長陳麒元涉貪遭廉政署搜索約談。圖／讀者提供
調查局澎湖縣站組長陳麒元涉貪遭廉政署搜索約談。圖／讀者提供

澎湖縣 受刑人 貪汙 收賄

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