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直銷女首席控下屬辱她「大老鼠」 這家公司有爭議法院判無罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓直銷公司首席不滿王姓女業務督導在IG上寫下「到處欺騙」「大老鼠」等字語，還說她的照片「恐怖到連鬼都退避三舍」，自訴公然侮辱；王女辯稱陳女長年來的行為令人畏懼「連鬼都怕」，非評論外表。台北地方法院認定王女嘲諷陳女外貌，判拘役40日，但評論公司不當招攬會員如老鼠會無罪。陳女上訴，台灣高等法院駁回確定。

王姓女子曾加入外商直銷公司台灣分公司，並擔任業務督導，公司以銷售化妝品、化妝用具為業。王女2022年1月27日寫下「誰要陳○○照片啊。驅邪避鬼都很難，因為她們恐怖到連鬼都退避三舍，實在不簡單」等字句，陳姓首席覺得受辱，委任律師提起自訴。

台北地院認為，王女確實針對陳女的外貌批評，足以使陳女難堪、不快，犯公然侮辱罪，應依法論科。不過，陳女另臚列王女提及「到處欺騙」「大老鼠」「鬼話」「做亂的永遠都那些人」等語句，雖然有貶抑之意，但「並非無據」。

北院指出，王女質疑直銷公司的行銷方式和手段，且該公司還曾遭衛生局裁罰，可見真的有廣告誇張情事，她疑惑公司管理階層未盡其責帶領團隊，甚至以違法的方式銷售產品，難以認定王女主觀上有公然侮辱陳姓首席犯意。

另外，王女在IG社群網站上轉載或發表「認真拿過陳首席的過期品當禮物，要求我們參加團會…主動發言說有禮物，但都是給一堆過期的…」等文字，北院也認為贈送過期品並非空穴來風，王女表達不認同之意，不是單純謾罵汙衊，也不算公然侮辱。

陳姓首席不甘王女僅批評她外貌部分有罪，提上訴。王姓女子駁稱在公司待超過7年，上網分享的都是真實陳述，因為無數受害者沒有人敢站出來，她僅講出事實，沒有公然侮辱。

高院認為，這家公司以多層次傳銷方式經營銷售，產品與行銷方式對廣大消費者以及傳銷者的影響層面深遠廣大，有接受公評空間，王女提出公司遭衛生局、公平會裁罰的文件，有明確具體的裁罰字號、產品名稱、處罰事由，可見非徒然謾罵，而是針對產品安全、行銷手段是否違法提出評論與質疑。

雖然陳女不滿對方批評她「噁心至極」、「為非作歹」、「不要臉」、「無良」、「比沒洗澡還髒」，但高院認為不能斷章取義，應該看文字前後文意與情境，認定王女不是恣意罵人，駁回陳女上訴確定。

陳姓直銷公司首席不滿王姓女業務督導在IG上寫下「到處欺騙」「大老鼠」等字語，自訴公然侮辱，但台灣高等法院認為王女是針對公司不當招攬會員如老鼠會而評論，駁回陳女上訴。記者王宏舜／攝影
陳姓直銷公司首席不滿王姓女業務督導在IG上寫下「到處欺騙」「大老鼠」等字語，自訴公然侮辱，但台灣高等法院認為王女是針對公司不當招攬會員如老鼠會而評論，駁回陳女上訴。記者王宏舜／攝影

公然侮辱

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