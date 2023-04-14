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調查官涉收賄 包庇受刑人利用借提機會私會家屬

聯合報／ 記者王昭月陳弘逸／澎湖即時報導

澎湖縣調查站陳姓組長任調查局嘉義調站調查官期間，涉嫌收受在押人犯賄款，換取利用借提出監時處理私事，廉政署南調組昨秘密搜索，將移送橋地檢署複訊，此案涉違反貪汙治罪條例「違背職務受賄」等罪，最重可處無期徒刑。

據了解，陳姓組長2019年至2021年間在任嘉義市調查站任職時，向分別在台北監獄及高雄監獄服型的兩名受刑人及家屬索賄10萬到20萬元不等，再利用借提查案機會，安排被告與家屬私會，恐有串證之虞。廉政署南部調查組昨搜陳的住處、辦公室，並約談陳員到案漏夜偵訊，全案朝違反貪汙治罪條例偵辦。

陳員所涉犯行如果成罪，將觸犯貪汙治罪條例「違背職務收受賄賂或其他不正利益者」規定，最重可處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

調查局澎湖縣站組長陳麒元涉貪遭廉政署搜索約談。圖／讀者提供
調查局澎湖縣站組長陳麒元涉貪遭廉政署搜索約談。圖／讀者提供

貪汙 監獄

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