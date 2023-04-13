調查局緝毒英雄驚傳收賄 澎湖縣站調查官遭搜索約談

調查局澎湖縣站組長陳麒元涉貪遭廉政署搜索約談。圖／讀者提供

調查局又傳緝毒英雄涉及收賄風紀事件。澎湖縣調調查站組長陳麒元，被控藉由職務向毒品受刑人家屬收賄，再利用借提詢問的機會，讓受刑人「出獄」與家屬碰面交代私事，廉政署13日搜索陳男位於澎湖縣站辦公處所，同時赴台南市調查處、嘉義市站調閱陳男過往緝毒卷證，約談陳男及雲林縣站調查官吳宗哲，一名替受刑人行賄的女性家屬也遭搜索約談，相關人預計凌晨移送橋頭地檢署漏夜偵訊，不排除強制處分。

據了解，廉政署今天除約談陳麒元與吳宗哲外，還約談嘉義市站2名調查官作證，這2名調查官曾與陳麒元共同借提人犯，要查證釐清陳麒元借提受刑人過程。

據透露，由於案情牽涉敏感，全案由橋襄閱主任檢察官謝肇晶親自偵辦，澎湖縣站遭搜索消息傳出，震驚調查局南部外勤處站；調查局指出，澎湖縣站確實有調查官因案被調查，該局全力配合偵辦，若涉不法依規定議處。

據了解，廉政署接獲檢舉，指陳麒元2019年至2021年間，還在嘉義市站任職期時，收受台北與高雄監獄2名受刑人家屬金錢賄賂，讓人犯利用借提空檔與家屬私下會面，受刑人家屬為感謝陳幫忙，有時也會餽贈其它高額禮品，顯有對價關係。

據指出，陳麒元是調查班42期，投入緝毒工作長達10年，績效不錯，有「緝毒英雄」稱號；他結業時先分發台南市調調查處，後來因故改調南機站，之後又轉往嘉義市站服務，並於當地升任九等專員，因嘉義市站無組長缺，近年調往澎湖縣站升任組長。

據了解，調查局只有處級單位才有緝毒組，其他獨立小站緝毒人員只有個位數，因此中南部很流行「緝毒聯軍」，也就是各小站緝毒幹員聯合情蒐緝毒；這次被約談的雲林站調查官吳宗哲，過去與陳麒元有跨轄合作，檢方認為吳對陳涉貪部分有相當了解，因此約談說明。