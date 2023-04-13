離婚男子與人妻交往被告 辯稱僅接吻1次 法院判賠6萬元

已離婚的謝姓男子與有配偶的女子交往，女子的丈夫得知兩人多次接吻提告，求償50萬元。謝男僅承認和女子接吻一次，原告求償金額過高。基隆地方法院審理後，認定謝男破壞原告婚姻，導致對方痛苦，判賠6萬元。

判決指出，原告去年8月間與妻子在彰化一間汽車旅館休息，隔天早上發現妻子的手機有許多LINE訊息通知，事後後得知妻子在辦公室與謝男有牽手、擁抱、多次接吻及坐在謝腿上行為，兩人還曾同遊基隆深澳坑彩虹屋，去年8月謝男生日，原告妻子還買送謝情侶錶。

原告認為身心異常痛苦，來自謝男不法侵害他在夫妻關係中的身分法益，且情節重大，爰請求精神慰撫金50萬元。

謝男辯稱，去年7月中旬到9月7日間，確與原告的妻子以男女朋友關係交往，但未如原告所指多次接吻，僅在去年8月間接吻一次。原告出具購買情侶錶消費明細，僅能證明原告妻子有買錶，不能證明是送給他。原告請求50萬元慰撫金過多，盼法院酌減賠償金額。

法院指出，原告提出LINE對話截圖等證據，謝男也承認與原告配偶以男女朋友關係互動，並有接吻，依社會通念，無論是否有發生性行為，顯然逾越一般男女社交界限，足以破壞原告婚姻和諧，導致原告痛苦，請求賠償有據。