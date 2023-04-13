離婚男子與人妻交往被告 辯稱僅接吻1次 法院判賠6萬元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

已離婚的謝姓男子與有配偶的女子交往，女子的丈夫得知兩人多次接吻提告，求償50萬元。謝男僅承認和女子接吻一次，原告求償金額過高。基隆地方法院審理後，認定謝男破壞原告婚姻，導致對方痛苦，判賠6萬元。

判決指出，原告去年8月間與妻子在彰化一間汽車旅館休息，隔天早上發現妻子的手機有許多LINE訊息通知，事後後得知妻子在辦公室與謝男有牽手、擁抱、多次接吻及坐在謝腿上行為，兩人還曾同遊基隆深澳坑彩虹屋，去年8月謝男生日，原告妻子還買送謝情侶錶。

原告認為身心異常痛苦，來自謝男不法侵害他在夫妻關係中的身分法益，且情節重大，爰請求精神慰撫金50萬元。

謝男辯稱，去年7月中旬到9月7日間，確與原告的妻子以男女朋友關係交往，但未如原告所指多次接吻，僅在去年8月間接吻一次。原告出具購買情侶錶消費明細，僅能證明原告妻子有買錶，不能證明是送給他。原告請求50萬元慰撫金過多，盼法院酌減賠償金額。

法院指出，原告提出LINE對話截圖等證據，謝男也承認與原告配偶以男女朋友關係互動，並有接吻，依社會通念，無論是否有發生性行為，顯然逾越一般男女社交界限，足以破壞原告婚姻和諧，導致原告痛苦，請求賠償有據。

法院說，謝男以「僅有一次接吻」抗辯並無理由，因為謝男與有配偶的人以男女朋友關係互動，縱僅接吻一次，仍屬逾越一般男女正常往來界限。審酌雙方地位、身分、經濟能力、侵害時間長短及態樣、加害程度等情狀，認原告可請求6萬元精神慰撫金，超出金額應予駁回。全案可上訴。

謝姓男子與已婚女子交往並接吻，女子的丈夫求償50萬元。基隆地方法院審理後，認定謝男破壞原告婚姻導致痛苦，判賠6萬元。記者邱瑞杰／攝影
謝姓男子與已婚女子交往並接吻，女子的丈夫求償50萬元。基隆地方法院審理後，認定謝男破壞原告婚姻導致痛苦，判賠6萬元。記者邱瑞杰／攝影

配偶 婚姻 基隆

延伸閱讀

偷吃人妻舉判例不認配偶權 法院：不會亂判、要賠70萬

人妻出軌月領10萬獲贈百萬名車 出庭吐心聲：他對我更好

「玉女掌門人」周慧敏被爆資產轉移要離婚　新動態曝婚姻現況

堅持娶大17歲女友！新郎洞房夜「見1幕」崩潰：我要離婚

相關新聞

捲關說拆除大隊 新北市前議員陳文治60萬交保

新北市民進黨前議員陳文治，涉嫌向拆除大隊關說，新北拆除大隊長李冠德與承辦陳姓科長、藍姓承辦人等三人看在陳文治面子上放水，...

調查局緝毒英雄驚傳收賄 澎湖縣站調查官遭搜索約談

調查局又傳緝毒英雄涉及收賄風紀事件。澎湖縣調調查站組長陳麒元，被控疑藉由職務向毒品受刑人家屬收賄，利用借提詢問機會，讓受...

離婚男子與人妻交往被告 辯稱僅接吻1次 法院判賠6萬元

已離婚的謝姓男子與有配偶的女子交往，女子的丈夫得知兩人多次接吻提告，求償50萬元。謝男僅承認和女子接吻一次，原告求償金額...

高虹安案觸動檢察長人事？ 「天下第一檢」誰掌下周分曉

檢察官人事審議委員會民選委員今漏夜召開「會前會」，在所有角逐檢察長人選中挑出12名入圍者，明天追認後，由法務部長蔡清祥本...

台南女拒繳毒駕罰鍰等5萬多元 經查扣存款求助老父繳清

33歲蔡姓女子9年前騎機車經台南北區西門路段，經警檢測有吸食毒品遭裁罰6萬元，經分期僅繳了2個月即停繳，去年又拖欠機車燃...

臉書發文免費洗車換選票 花蓮許姓里長一審判當選無效

花蓮縣鳳林鎮許姓里長當選人，去年選前8月在地方社團臉書發文「投票給他免費幫洗車」，花蓮地檢署依違反選罷法起訴，許當選後，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦