涉關說遭起訴 前新北議員陳文治60萬元交保

中央社／ 新北13日電

前新北市議員陳文治涉向新北市府拆除大隊關說包庇違建，檢察官依貪污等罪起訴陳文治、李姓大隊長、陳姓科長與藍姓承辦人等4人，新北地院今天裁定原在押的陳文治60萬元交保。

根據台灣新北地方檢察署起訴書，6連霸的前新北市議員陳文治與某公司負責人劉女私交甚篤。劉女2018年以公司名義購買板橋區一間房屋，遭民眾檢舉違規增建夾層，劉女2021年間有意出售房屋，發覺夾層違建尚未了結，請陳文治協助處理結案以便出售。

陳文治聯繫新北市府違章建築拆除大隊李姓大隊長等人前往會勘，決定以封閉方式辦理結案。陳文治與李姓大隊長原擬定使用白磚砌築牆壁封閉違建，但陳文治認為成本過高，另指示廠商改用保麗龍空心磚堆疊假牆，掩蔽違建。

藍姓承辦人到場查看施工狀況，認為不符規定，施工廠商僅說是依陳文治指示，還讓陳文治與藍通話，陳文治表示已和李姓大隊長談妥。

陳文治事後也到李姓大隊長辦公室，討論後決定使用保麗龍空心磚堆疊假牆方式，封閉夾層違建並辦理結案；待施作完成後，李姓大隊長、陳姓科長與藍姓承辦人再分別拍照並儘速辦理結案，此舉也使劉女順利出售並成功登記移轉。

新北地檢署今天依刑法公務員登載不實文書罪、貪污治罪條例對於主管事務圖利等罪嫌起訴陳文治等4人，並將在押的陳文治等4人移由法院訊問決定是否羈押。

新北地院合議庭今天晚間裁定陳文治以新台幣60萬元交保，李姓大隊長20萬元交保，陳姓科長與藍姓承辦人各以10萬元與8萬元交保。

違建

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