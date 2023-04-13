高虹安案觸動檢察長人事？ 「天下第一檢」誰掌下周分曉

檢察官人事審議委員會民選委員今漏夜召開「會前會」，在所有角逐檢察長人選中挑出12名入圍者，明天追認後，由法務部長蔡清祥本月21日圈選；入圍的法務部常務次長林錦村盛傳接任台北地檢署檢察長，「天下第一檢」誰掌旗？下周揭曉。

經民選委員討論、考核的這12名入圍者，屆時真正派任的只會有半數。

12人包括司法官學院26期的行政執行署署長林慶宗、28期的法務部常務次長林錦村、30期的法務部綜合規劃司司長王文德、33期的法務部主任秘書顏迺偉、33期的法務部國際及兩岸法律司副司長汪南均、33期的台灣高等檢察署檢察吳慧蘭。

以及司法官學院34期的台灣高等檢察署台南分署檢察官兼司法院政風處處長曾昭愷、36期的法務部司法官學院教務組長柯宜汾、37期的法務部保護司副司長陳佳秀、38期的台北地方檢察署派駐廉政署視察室主任林漢強、38期的台中地方檢察署檢察官謝謂誠、39期的台北地方檢察署借調國家安全局政風處處長周士榆。

入圍名單明天會由檢審會正式追認，由蔡清祥圈選，林錦村是否如預料接替林邦樑成為「天下第一檢」台北地檢署檢察長，成觀盤重點。

林邦樑於2006年擔任北檢襄閱主任檢察官時，北檢大案「年頭查到年尾」，還偵辦前「第一家庭」趙建銘內線交易案，其時，林錦村以查緝黑金專組主任帶領金管會前政務副主委許永欽聲押趙，「雙林」工作默契十足。

不過，2022年北檢揮軍搜索、查辦新竹市長高虹安立委公積金涉貪案，近日不時傳出林邦樑指導下屬「力道」不足、綠營政治高層不滿的訊息，加上林邦樑下月即任滿2年，時間與歷來檢察長任期差不多，台北地檢署換人掌旗，不脛而走。

林錦村獲蔡清祥拔擢任常務次長，檢察界認為，若沒有蔡清祥面授機宜，林錦村不會報名與爭，而且，林錦村對北檢熟悉度不亞於林邦樑，因此，圈內對蔡清祥可能的這步棋，更議論紛紛。