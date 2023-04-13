捲關說拆除大隊 新北市前議員陳文治60萬交保

新北市民進黨前議員陳文治，涉嫌向拆除大隊關說，新北拆除大隊長李冠德與承辦陳姓科長、藍姓承辦人等三人看在陳文治面子上放水，讓陳文治以保麗龍磚砌墻，被新北地檢署依貪汙治罪條例起訴。

陳文治等4人到案後收押至今，今天下午法院開移審庭審理，法官諭知陳文治60萬元交保；李冠德20萬元交保，陳姓科長與藍姓承辦人各以10萬、8萬交保。

陳文治與李冠德不認罪，陳文治說他坦承是他決定要以保麗龍磚封閉違建的，但他沒有要求拆除大隊以此結案，他不確定是否可以，也沒有問過專家、拆除大隊，但看網路上有人用保麗龍磚做隔間使用，「想說不行就拆掉就好」，並認為劉姓女友人在案件上並沒有得到任何的利益，不構成圖利。

李冠德則說，此案施工細節他是看起訴書才知道的，並沒有指使陳姓科長、藍姓承辦人在知道陳文治以保麗龍磚砌牆後拍照結案。

陳姓科長和藍姓承辦人坦承犯罪，法官問陳姓科長「為何要這樣做？從中獲得什麼好處？」，陳姓科長說「好像也沒有」，並說是因為上級壓力，「長官也一直催，說要給議員回報」，他有討論過保麗龍是否符合，並認為不符合法律規定，但「聽信長官說他會負責」。

藍姓承辦人則說，他依照李冠德與陳姓科長指示，「兩位長官說過這材質可以，我就依他們指示辦理結案」，並說沒有拿好處，只是聽從長官指示。

檢方指控，陳文治的劉姓女友人與他私交甚篤，以兒子公司名義買下位於新北市板橋區的房屋，前年她想將房屋售出，卻發現房屋因受人檢舉，被列為違建需拆除，找上陳文治協助。

陳文治以議員名義函問房屋夾層違建狀況，拆除大隊長李冠德便和陳文治到場查看，雙方原本在違建會報會議上決議以白磚砌牆封閉夾層違建，陳文治事後卻認為成本過高，指示廠商改以保麗龍空心磚砌牆佯裝封閉。

拆除大隊藍姓承辦人發現後認為不符合開會規定，要求暫時施作並當場打給陳文治詢問，陳稱李冠德已同意，藍姓承辦人又向上報給陳姓科長，陳姓科長再報給李冠德後，李要陳姓科長下午再去查看，同日陳文治到李冠德辦公室討論後，李同意陳文治以保麗龍空心磚疊假牆結案。