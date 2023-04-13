臉書發文免費洗車換選票 花蓮許姓里長一審判當選無效

花蓮縣鳳林鎮許姓里長當選人，去年選前8月在地方社團臉書發文「投票給他免費幫洗車」，花蓮地檢署依違反選罷法起訴，許當選後，被提起民事當選無效之訴。民事部分，花蓮地院一審判許當選無效，全案可上訴。

許姓里長去年8月14日，在「鳳林幫」臉書發布圖文，表示票投他，「免費幫你洗車！」並有5張車輛清洗後照片，且在其他里的網友留言詢問時，留言回覆只局限在該里；因有人質疑他的留言違法，許將留言改為「下次開放免費洗車服務！有沒有像專業人員」。

花蓮地檢署檢察官認為許以提供免費洗車之勞務，向該里有投票權選民行求期約不正利益，藉此請求投票支持，去年10月依選罷法起訴，是去年選舉花蓮首宗起訴的賄選案，但許仍當選里長。

縣選委會去年12月2日公告當選名單後，檢方立即向花蓮地方法院提起民事當選無效之訴；許強調是因為對於法律的認知薄弱，才違法，並非有心犯罪，請求法官給他機會。