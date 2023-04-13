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發錢給計程車運將涉賄選疑雲 林佳龍獲不起訴
去年參選新北市長的民進黨籍候選人林佳龍，遭告發以貼競選貼紙的名義，拿錢給排班計程車司機，卻說「不用貼貼紙」，疑有行賄嫌疑；，林佳龍否認相關指控，稱與車行有簽約，並向宣傳此事的國民黨新北市議員葉元之、桃園市議員詹江村提告，新北地檢署查無犯罪事證，今對林佳龍處分不起訴
葉元之與詹江村也因所言為評論與公共事務有關，同樣獲不起訴處分。
檢方調查，當時網上流傳的影片，是計程車永樂車隊的張姓領隊與計程車周姓司機對話，張姓領隊稱「你看你要不要」、「你來寫個名字、車牌就好，錢就給你」，認為張確實向周稱不用貼貼紙就可領200元，但檢方發現張姓領隊交給林佳龍競選辦公室的核銷清冊，確實有記載周姓司機的姓名、車號以及張貼貼紙在車尾的照片，難以認定200元是賄選的對價。
檢方認為，貼紙發放時沒有特別要求要將貼紙發給具投票權的司機，而張貼貼紙的對價也與計程車張貼廣告的市場行情相符，因此對林佳龍處分不起訴。
因葉元之與詹江村日前分別在記者會、臉書等公開平台與場合上，指影片中提到「沒貼（廣告）也沒關係」，已涉及買票，引發林競辦不滿，提告意圖使人不當選；檢方認為，葉元之與詹江村依據網上影片，評論當時身為新北市長候選人的林佳龍，並非憑空杜撰，且兩人所述與公共事務具重要關聯性，受言論自由保障，予以不起訴處分。
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