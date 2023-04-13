側翼同樂會！徐巧芯地檢署外發可樂、爆米花 「這兩人」也到場

國民黨台北市議員徐巧芯告網軍舉辦側翼同樂會，網紅四叉貓、黃士修等人與近50位民眾到場同歡。記者蔣永佑／攝影

去年九合一地方選舉期間，國民黨台北市議員徐巧芯揭發民進黨台北市長候選人、前衛福部長陳時中餐敘後疑似對人妻伸出鹹豬手，竟遭無良公關公司及107名網友公布不實的跟拍陳時中計畫書，徐為此提告。台北地檢署今首度開庭，徐巧芯在北檢外舉辦「側翼同樂會」，發送可樂、爆米花同歡，約有50位民眾到場共襄盛舉。

據了解，徐巧芯共對無良公司和網友提告5罪，分別是違反選罷法意圖使人不當選及刑法偽造私文書、偽造署押、行使偽造私文書、加重誹謗罪，今天檢察官傳喚徐的律師，當庭確認告告訴意旨及內容。

去年11月9日，臉書粉專「無良公關公司」貼出一份上有徐巧芯和當時國民黨台北市長候選人蔣萬安等人簽名的計畫書，意指國民黨有計畫地找人跟拍陳時中，事後被發現上面簽名造假，徐於是決定提告，表示將告到這些網軍側翼血流成河。

開庭前，徐巧芯表示，當初民進黨就是靠這些網軍側翼勝選，所以她絕對不會姑息，現在因為自己正參加立委初選，所以只能發可樂、爆米花，未來每次開庭都會再加碼，歡迎更多人前來同樂。而今天網紅四叉貓、核能流言終結者創辦人兼執行長黃士修、民眾黨前立委候選人何景榮也到場力挺。