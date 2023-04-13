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為友出氣持西瓜刀斷人2指 男子遭判4年4月

中央社／ 新竹縣13日電

男子陳智昱為替友人出氣，持西瓜刀砍殺許姓男子，許男斷了2根手指經手術重建無法恢復，事後陳男逃亡6年才落網，新竹地方法院依共同傷害致人重傷罪判處有期徒刑4年4月。

判決書指出，陳智昱的王姓友人與許男發生糾紛，陳智昱為幫王男出氣，在2016年7月1日時找許男理論，陳智昱過去並不認識許男。

陳智昱手持西瓜刀下車朝許男靠近揮砍，許男以右手往上阻擋遭砍傷、砍打等，造成許男全身多處撕裂傷，手指頭斷了2根，經重建手術無法復原。

法官指出，陳男與許男既不認識，也互無冤仇，僅因許男與他人間糾紛，就用此方式傷害許男，許男右手第2、3指創傷性截肢，身體多處受傷等，損害重大，且陳男犯案後逃匿直至去年12月28日才遭警逮捕歸案。

法官審酌，雖然陳男坦承犯行，但至今仍沒有與被害人和解，依重傷害罪判處有期徒刑4年4月。可上訴。

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