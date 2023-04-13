架釣竿錄影檢舉鄰居竊占國有地 桃園男涉妨害秘密判刑
桃園一名邱姓男子為了檢舉鄰居佔用國有土地營業，用釣魚竿綁攝影機伸進鄰居家窗戶蒐證，從早上8時一路拍到下午4時，結果在收竿時被對方逮著，又矢口否認，最後被桃園地院依妨害秘密罪判刑4月，得易科罰金12萬元。全案可上訴。
判決指出，邱男2020年4月30日上午8時無故翻進鄰居張姓男子承租的房屋圍牆，把綁有攝影機的釣魚竿伸進房屋後方窗戶，窺視張男屋內活動，並將釣魚竿留在現場，直至當天下午4時才再次翻進圍牆取回工具，因此挨告妨害秘密。
審理時，邱男坦承持攝影機和釣魚竿翻進鄰居家圍牆，但否認妨害秘密，辯稱該處在地籍圖顯示為國有土地，當時是懷疑鄰居占用國有土地開店營利，才會將釣魚竿伸進窗內蒐證；不過，桃園地院審理後，未採信邱男說法。
法院認為，邱男雖辯稱行為是為了蒐集鄰居竊占國有地的市證，但他曾說從住處就能觀察鄰居家增建情況，換言之，他無須翻進圍牆就能確定鄰居有無竊占行為，其翻進對方家圍牆又將釣魚竿伸進對方家窗戶，難認有正當理由，因此依犯罪情節和犯後態度量處其刑。
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