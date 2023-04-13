綠前議員陳文治替友向新北拆除大隊關說違建 4人被起訴

民進黨前議員陳文治，涉嫌向拆除大隊關說，新北拆除大隊李冠德等人看在陳文治面子上放水，讓陳文治以保麗龍磚砌墻，新北地檢署今依貪汙罪起訴陳等4人。

檢方指控，陳文治的劉姓女友人與他私交甚篤，以兒子公司名義買下位於新北市板橋區的房屋，前年她想將房屋售出，卻發現房屋因受人檢舉，被列為違建需拆除，找上陳文治協助。

陳文治以議員名義函問房屋夾層違建狀況，拆除大隊長李冠德便和陳文治到場查看，雙方原本在違建會報會議上決議以白磚砌牆封閉夾層違建，陳文治事後卻認為成本過高，指示廠商改以保麗龍空心磚砌牆佯裝封閉。

拆除大隊藍姓承辦人發現後認為不符合開會規定，要求暫時施作並當場打給陳文治詢問，陳稱李冠德已同意，藍姓承辦人又向上報給陳姓科長，陳姓科長再報給李冠德後，李要陳姓科長下午再去查看，同日陳文治到李冠德辦公室討論後，李同意陳文治以保麗龍空心磚疊假牆結案。

結案後，陳文治再指示廠商拆除假牆，並由劉女以3千萬餘元賣出房屋。

陳文治與李冠德坦承有以保麗龍磚砌牆，但否認犯罪，李冠德並稱保麗龍磚符合規範，但檢方認為大賣場買回來的保麗龍磚可以輕易拆除，不採信其說詞，認定4人圖利他人179萬餘元，依貪汙治罪條例起訴，