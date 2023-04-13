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檢察長人事異動傳言多 前檢察長憂司法核心價值消失

聯合報／ 記者王聖藜蕭白雪／台北即時報導

圖為法務部外觀。記者王聖藜／攝影
圖為法務部外觀。記者王聖藜／攝影

法務部即將調整全國檢察長人事，檢審會明天將決定入圍名單讓法務部長蔡清祥圈選，民選檢審委員今天開會討論入圍人選，由於日前傳出，台北地檢署檢察長林邦樑偵辦新竹市長高虹安在國會期間的補助費案，讓政府高層頗有意見。高檢署主任檢察官陳宏達向民選檢審委員建言，檢察長如因個案不符「政府高層」之意遭致遷調，即有外力透過人事調動來干預個案之嫌，是人事權之惡用、濫用，檢審會宜請部長說明遷調其職務的理由。

此次檢察長人事調整，共有21人表達有意願，其中包括法務部常務次長、主任秘書、多位司長。

陳宏達向民選檢審委員表達，請杜絕參選者「五日京兆」的為官心態：如果一個職務做不到一年，屁股都沒有坐熱，就想著下一個官位，吃碗內看碗外，建議檢審委員對於倖進之士宜先予排除，否則對不起堅守崗位、兢兢業業、任勞任怨的基層檢察官同仁。

對於有媒體引述立委質詢內容指出：「北檢現任檢察長林邦樑表現好像少了股狠勁，他辦新竹市長高虹安在國會期間的補助費案，讓政府高層頗有意見。」陳宏達說，該內容報導多日迄今未見法務部有任何說明澄清。台北地檢署林檢察長邦樑如因個案因素不符「政府高層」之意遭致遷調，即有外力透過人事調動來干預個案之嫌，「明升」其實「暗降」，係屬人事權之惡用、濫用，茲事體大，檢審會宜請部長說明遷調其職務的理由。

他更指出，長期為政治服務，擅長協調、溝通，甚至配合、妥協，也許適合往政治發展，或者可以擔任行政執行署長等職務，但恐怕不適合擔任檢察首長，否則，辦案明顯疏離、荒廢，外行領導內行，且習慣仰體上意，易受外力影響個案偵辦，司法獨立的核心價值即難以確保，檢察體系只會更加劣質、弱化。

陳宏達曾擔任基隆、台中地檢署檢察長、法務部主任秘書，也是蔡政府司法改革國是會議委員，目前為高檢署主任檢察官，對於近來檢察體系內的種種亂象，忍不住發聲，希望能守護司法核心價值。

法務部 檢察官 蔡清祥

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