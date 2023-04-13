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妻哀求臉色求救 警察一招嚇跑詐團替他保200萬積蓄
桃園市69歲巫姓男子昨天下午由妻子陪同，走進平鎮區環南路的中國信託分行要提領帳戶200萬元土地投資，巫妻一臉哀求，行員驚覺異狀報警，警方告知詐騙阻止，巫男不信還傳訊等候的女業務「銀行不給領」，警方今天表示，警員要陪巫男要與女業務見面簽約，驚走女業務，巫男才知詐騙，保住積蓄200萬元。
平鎮分局調查，巫男與妻子家住中壢區，巫男最近在Line社群結織一名自稱土地開發商女業務，女業務佯稱可透過土地投資賺取高額獲利，巫男信以為真，堅持要領錢投資賺錢，拿著存摺及印鑑，由巫妻陪同前往中國信託銀行該分行要求領出帳戶現金200萬元，巫妻臉露哀求，行員也認為是詐騙，勸阻不聽，技術性拖延和緊急報警處理。
宋屋所長鄭榮捷表示，巫與透過Line群組結識一名自稱土地開發商的女業務，兩人從未見面，巫男誤為找到發財途徑，決定拿一生積蓄投資致富，女業務告知領到錢在旁邊交款，巫男完全不聽巫妻勸阻，堅持提領現金200萬元。
員警解釋詐騙集團利用「假投資」詐騙案例，巫男不信，還Line女業務「警察趕來，銀行不給領」，警方陪同前往女業務約好等候地點簽約對質，女業務回傳「她先離開」，巫男才知險些被騙。
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