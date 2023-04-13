快訊

今晚我想來點「猛獁象肉丸」！澳洲推出史前培植肉

不是大選！「下半年房市」百億建商最擔心這件事

人妻出軌月領10萬獲贈百萬名車 出庭吐心聲：他對我更好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

妻哀求臉色求救 警察一招嚇跑詐團替他保200萬積蓄

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市69歲巫姓男子昨天下午由妻子陪同，走進平鎮區環南路的中國信託分行要提領帳戶200萬元土地投資，巫妻一臉哀求，行員驚覺異狀報警，警方告知詐騙阻止，巫男不信還傳訊等候的女業務「銀行不給領」，警方今天表示，警員要陪巫男要與女業務見面簽約，驚走女業務，巫男才知詐騙，保住積蓄200萬元。

平鎮分局調查，巫男與妻子家住中壢區，巫男最近在Line社群結織一名自稱土地開發商女業務，女業務佯稱可透過土地投資賺取高額獲利，巫男信以為真，堅持要領錢投資賺錢，拿著存摺及印鑑，由巫妻陪同前往中國信託銀行該分行要求領出帳戶現金200萬元，巫妻臉露哀求，行員也認為是詐騙，勸阻不聽，技術性拖延和緊急報警處理。

宋屋所長鄭榮捷表示，巫與透過Line群組結識一名自稱土地開發商的女業務，兩人從未見面，巫男誤為找到發財途徑，決定拿一生積蓄投資致富，女業務告知領到錢在旁邊交款，巫男完全不聽巫妻勸阻，堅持提領現金200萬元。

員警解釋詐騙集團利用「假投資」詐騙案例，巫男不信，還Line女業務「警察趕來，銀行不給領」，警方陪同前往女業務約好等候地點簽約對質，女業務回傳「她先離開」，巫男才知險些被騙。

桃園巫男（左一）誤信未謀面女業務投資，銀行員及警方力勸保住200萬元。記者曾增勳／翻攝
桃園巫男（左一）誤信未謀面女業務投資，銀行員及警方力勸保住200萬元。記者曾增勳／翻攝
桃園巫男（左二）誤信未謀面女業務投資，妻子（左一）臉露哀求，銀行員及警方力勸保住200萬元。記者曾增勳／翻攝
桃園巫男（左二）誤信未謀面女業務投資，妻子（左一）臉露哀求，銀行員及警方力勸保住200萬元。記者曾增勳／翻攝

詐騙集團 社群 警察

延伸閱讀

地主不忍了「封路」 員林市公所急溝通提解套

寶成桃園智造基地 不蓋了

旗山雜草火災和軍方打靶有關？高雄消防局：距營區有段距離

宏碁雙系列新品登場 Swift Go輕薄美型 Predator Helios Neo為電競玩家帶來新選擇

相關新聞

綠前議員陳文治替友向新北拆除大隊關說違建 4人被起訴

民進黨前議員陳文治，涉嫌向拆除大隊關說，新北拆除大隊李冠德等人看在陳文治面子上放水，讓陳文治以保麗龍磚砌墻，新北地檢署今...

檢察長人事異動傳言多 前檢察長憂司法核心價值消失

法務部即將調整全國檢察長人事，檢審會明天將決定入圍名單讓法務部長蔡清祥圈選，民選檢審委員今天開會討論入圍人選，由於日前傳...

妻哀求臉色求救 警察一招嚇跑詐團替他保200萬積蓄

桃園市69歲巫姓男子昨天下午由妻子陪同，走進平鎮區環南路的中國信託分行要提領帳戶200萬元土地投資，巫妻一臉哀求，行員驚...

每天升降平台都故障…工人欲排除遭夾死 物流中心經理被判刑

許姓男子在新北市瑞芳區一處物流中心理貨時，想要排除設備故障時，被運轉中的升降平台夾傷，送醫不治，盧姓物流經理被控涉犯過失...

陽明山4死9傷車禍已賠至少3千多萬 泵浦車老闆8旬父遭訴否認犯罪

2017年陽明山仰德大道連環車禍4死9傷，肇事的混凝土泵浦車所屬信詠工程行負責人陳美蘭，一審依過失致死罪判刑4年2月，二...

一罪一罰 台南茶商台灣茶混攙越南茶牟利處4罪

台南周姓茶商涉低價採購越南茶後和台灣茶拼配，以標有「阿里山高山茶」等字樣分裝，在蝦皮賣場販售，近2年牟利57萬多元，台南...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦