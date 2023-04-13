每天升降平台都故障…工人欲排除遭夾死 物流中心經理被判刑

許姓男子在新北市瑞芳區一處物流中心理貨時，想要排除設備故障時，被運轉中的升降平台夾傷，送醫不治，盧姓物流經理被控涉犯過失致死罪。基隆地方法院審理時，查出升降平台安全設備不足，盧男認罪，被處2月徒刑。緩刑2年。

判決指出，盧男擔任物流公司經理職務，負責案發物流中心管理作業，應具有足夠專業知識，預知勞工操作或是接近運轉中，由電腦數值控制或其他自動化機械具有危險部分。若有危害勞工之虞，要設置護罩、護圍或具有連鎖性能安全門等設備事項，但他疏忽而未在升降平台設置安全設備。

去年4月13日晚上9點半多，許男在物流中心冷凍庫自動倉理貨時，聽到自動倉2號機警報聲響起，跨越輸送帶想前往出狀況區域排除故障，被仍在運作的升降平台夾住頸胸部，導致機械性窒息、呼吸衰竭，傷重死亡。

現場江姓工人證稱，升降平台故障時，許男直接跨越輸送帶前往升降平台位置。顏姓工人也證稱，走到江男位置時警報聲停止，但警示燈未熄滅，接著發現許男被平台夾住頸胸部，已無意識。

新北市政府勞動檢查處調查後，將全案函送基隆地檢署偵辦。檢方指盧男到瑞芳物流中心任職約半年，期間幾乎每日都發生機械故障，但升降平台區域仍未設置護罩、護圍或具有連鎖性能安全門等設備，依過失致死罪嫌將盧起訴。