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桃園女棄屍癌末友 更一審認定未虐殺改判2年徒刑

中央社／ 台北13日電

桃園市竺姓女子被控凌虐吳姓癌末友人致死再棄屍，二審依傷害致死罪及棄屍罪判11年及2年徒刑，遭撤銷發回。高院更一審今天認定傷害致死罪證不足，僅依棄屍罪判2年。可上訴。

台灣高等法院更一審判決指出，竺女與癌末的吳姓男子為朋友關係，吳男自民國105年9月起居住竺女位於桃園市桃園區住所。吳男於105年10月5日上午9時許至同日晚上7時28分期間的某時，在竺女居所內死亡。

判決指出，竺女與丁姓友人（共犯遺棄屍體罪判刑10月確定）基於遺棄屍體的犯意聯絡，由丁男於同日晚間7時28分承租小客車後，於同日晚間11時許，駕車前往竺女的居所，將吳男屍體放入後行李箱內，駛往桃園市復興區下巴陵某部落的產業道路旁，再將吳男屍體放入所挖掘的坑洞內掩埋。

一審的桃園地方法院依共同犯遺棄屍體罪，判處竺女2年徒刑，她被控傷害致死罪獲判無罪。

二審的高院以解剖報告等認定竺女行為構成傷害致死罪，依傷害致死罪及遺棄屍體罪，判處竺女11年、2年徒刑，應執行12年徒刑。案經上訴，最高法院將竺女被控部分撤銷發回，由高院更一審審理。

更一審今天認定，檢察官所提證據，主要以丁男證述為據，但丁男自白曾傷害過吳男，因此所述竺女傷害吳男致死證詞與其自身具利害關係，且存有相當瑕疵，且卷內其餘證據僅能證明吳男有死亡事實，無法認定是由竺女行為導致吳男死亡，此部分不構成犯罪。

更一審指出，竺女行為僅構成遺棄屍體罪，判刑2年；傷害致死罪無罪。全案可上訴。

棄屍 桃園

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