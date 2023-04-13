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陽明山4死9傷車禍已賠至少3千多萬 泵浦車老闆8旬父遭訴否認犯罪

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

2017年陽明山仰德大道連環車禍4死9傷，肇事的混凝土泵浦車所屬信詠工程行負責人陳美蘭，一審依過失致死罪判刑4年2月，二審下周將宣判。陳美蘭今陪同8旬老父親陳木出庭，她稱，希望能改判輕一點，她一直是願意賠償被害者，已賠償至少3千多萬元，尚有1名傷者警察因等待失能鑑定報告，尚未賠償和解。陳父出庭否認犯行，聲稱只是幫女兒打電話。

83歲滿頭白髮的陳木，因被害者家屬再議也遭起訴過失致死等罪，他聽力退化多年，去年在家跌倒後，診斷出輕度失智，今戴著助聽器出庭，期間因助聽器有雜音，辯護人多次協助調整，並反覆說明訴訟流程。陳木用台語否認犯行，聲稱「這件事是女兒處理」。

辯護人稱，他單純幫忙女兒打電話，沒有負責公司任何事務，也無擔任職務，已與再議人沈滿（死者翁竟期母親）達成和解、賠償完畢，當庭提出匯款證明。

沈滿告訴代理人稱，確實已賠償和解，全案二審辯論終結，下周4月19日將宣判。案發迄今已5年多，陳美蘭與沈滿、陳春義和解，告訴人表示依法審判，對科刑無意見。告代指出，受重傷害的陳志豪，右小腿受傷、左小腿截肢後接回，運動感覺神經完全受損，不能接受陳木不認罪，且人證指出陳木聯絡找選手車，代替肇事的混凝土泵浦車通過檢驗，違規車上路趴趴走。

陳美蘭今陪同的83歲年邁父親陳木出庭，但她坐在法庭外等候，由胞姊旁聽。庭後陳美蘭稱，一直都是願意賠償傷者、死者家屬，案發後工程行不再營業，迄今支付的賠償金額超過3千多萬元。她低調表示，不便說明詳細金額，至於下周二審宣判，希望能改判輕一點。

辯護人強調，「不是不願賠償」陳志豪是年輕警察，工作年限尚久，目前不確定失能狀況，尚待台大醫院鑑定報告，陳志豪提出1、2千萬慰撫金，民事庭審理中。另。沈滿部分民事判決提及陳木無因果關係，但民事、刑事不互相拘束，僅惶提供參考。審判長諭知全案4月27日續行審理程序。

檢方起訴指出，陳木涉嫌協助女兒陳美蘭處理信詠工程行車輛維修保養、驗車等公司事務，明知混凝土泵浦車嚴重超載、手煞車系統移除無法作用等缺失，承陳女兒要求指揮派工出車。

2017年7月19日上午7時許，阮姓司機（已歿）駕車載著2名水泥工（不起訴），從信詠停車場出發，8時許行經仰德大道3段與新安路口，因中央傳動軸後差速器的減速驅動齒輪固定螺帽鬆脫，中央傳動軸後段與後差速器脫離，掉落地面，導致車輛下坡無法正常引擎煞車，加上嚴重超載、手煞車移除等，撞上停等紅燈的汽機車，釀4死9傷。

2017年陽明山仰德大道連環車禍4死9傷，陳美蘭（右）與2名辯護人今陪同父親陳木出庭，她稱一直願意賠償被害者。記者蕭雅娟／攝影
2017年陽明山仰德大道連環車禍4死9傷，陳美蘭（右）與2名辯護人今陪同父親陳木出庭，她稱一直願意賠償被害者。記者蕭雅娟／攝影

2017年陽明山仰德大道連環車禍4死9傷，陳美蘭的父親陳木，今戴著助聽器出庭否認犯行。記者蕭雅娟／攝影
2017年陽明山仰德大道連環車禍4死9傷，陳美蘭的父親陳木，今戴著助聽器出庭否認犯行。記者蕭雅娟／攝影

仰德大道 警察

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