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開計程車還敢喝酒 高雄運將一吐超標最重恐失業

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄40歲劉姓男子開著多元計程車跑到旗津喝酒，因後車燈故障被警方攔查，全身酒氣被警方要求酒測，呼氣酒測值達每公升0.59毫克，被依公共危險罪嫌送辦。依據法規，多元計程車駕駛若酒駕判決確定，不僅會被撤銷執業登記，未來也不得再考照，劉男最後恐面臨失業。

鼓山分局旗津分駐所警員李孟倫、校世芬前天凌晨1時許，巡邏時發現劉男駕駛的白色多元計程車後車燈不亮，攔停後劉男一下車酒氣就朝員警飄過去。

有「包手」刺青的劉男一開始否認飲酒，經員警以感知器檢測呈現酒精反應時，劉男才自稱剛在附近酒吧喝了一杯調酒，後來又改口稱前一晚9點就開喝，但忘記喝了多少。

劉男擔心員警公事公辦，擺低姿態表示自己是在地人，希望員警能夠放過一次，還求饒說著「如果被抓，我會沒工作！」員警不為所動，依法施測，酒測值立刻超標，依公共危險罪嫌移送。

依據道路交通管理處罰條例，計程車駕駛如果酒駕經一審法院判決有罪，吊扣執業登記證，若經法院有罪判決確定，則廢止執業登記，且不得再考取職業登記證職業，若劉男因酒駕被判刑確定，最後恐面臨失業。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

劉姓計程車駕駛跑到旗津喝酒，酒測值超標被依公共危險罪送辦，最重將面臨失業。記者張議晨／翻攝
劉姓計程車駕駛跑到旗津喝酒，酒測值超標被依公共危險罪送辦，最重將面臨失業。記者張議晨／翻攝
劉姓計程車駕駛跑到旗津喝酒，酒測值超標被依公共危險罪送辦，最重將面臨失業。記者張議晨／翻攝
劉姓計程車駕駛跑到旗津喝酒，酒測值超標被依公共危險罪送辦，最重將面臨失業。記者張議晨／翻攝

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