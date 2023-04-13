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已逝高中生遭不當搜書包 前學生會幹部：應究責教育局長

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中某高中生疑遭師長不當對待，今年2月在住家釀憾事。台中市教育局祭鐵腕，今開會決議拔除校長職務、前學務主任移送教評會。對此，該校學生會幹部盼教育局作出懲處是公正決定，而非迎合言論風向；前幹部指出，死者生前曾遭不當搜書包，教育局受理不積極，應究責申訴受理人員及教育局長。

對於學務主任等人將移送考核會的相關會議做行政議處，該前幹部質疑市府調查報告公正性，調查小組並未對全校學生發放問卷、約談，但教育局卻回覆已個別約談學生。

該幹部強調，調查小組應約談全校師生，而非特定學生，以確保調查報告公信力以及對涉案人員懲處的合理性。

該幹部進一步指出，除了校長、學務主任外，死者去年11月份透過友人向教育處申訴被搜書包一事，當時教育局受理申訴案態度消極，相信絕非個案，因他自己也曾遇過教育局消極處理問題，他嚴正呼籲，教育局應究責申訴受理人員及教育局長。

中市教育局今日召開校長成績考核委員會，決議處分校長大過1次，並拔除校長職務，另退回學校調查報告與校事會議決議，要求學校將前學務主任移送教評會，依法嚴懲嚴辦，最重不排除解聘。圖／本報資料照
中市教育局今日召開校長成績考核委員會，決議處分校長大過1次，並拔除校長職務，另退回學校調查報告與校事會議決議，要求學校將前學務主任移送教評會，依法嚴懲嚴辦，最重不排除解聘。圖／本報資料照

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