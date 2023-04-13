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濁水溪畔偷倒事業廢棄物車輪忽陷泥地 3嫌賊星該敗被逮

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

台中市邵姓等兩名曳引車司機和劉姓助手，涉嫌載事業廢棄物到彰化縣二水鄉濁水溪河川地傾倒，因其中一輛貨車載得太重，車輪陷入泥沙地，3人忙著處理時被路過農民發現趕快報警，警方趕到逮捕並詢問，今依違反廢棄物清理法移送偵辦。

據了解，邵男（42歲）、高男（34歲）駕駛曳引車，載劉姓助手（23歲）本（4）月10日從合法事業廢棄物清理場載廢棄物到南部合法場址傾倒，回程「賺外快」載船隻繩索及塑膠容器，途經二水鄉濁水溪河川地傾倒，不料其中一輛貨車太重，後輪陷入河川地泥沙裡，邵男等人下車挖開泥沙、搬較扁平石頭墊路，從上午約4點到6點仍無法脫困，被路過農民發現偷倒廢棄物，報警抓人。

田中警分局立刻成立專案小組，報請彰化地方檢察署指揮和通知彰化縣環保局、第四河川局人員，各單位人員趕到現場勘察，確認邵男等人涉嫌傾倒大型廢棄物，當場查扣兩輛營業用曳引車。邵男等人被捕後，僅坦承自行「賺外快」，「回頭車」載運船隻繩索等事業廢棄物，但對去何處載運及賺外快金額交代不清，警詢後依違反廢棄物清理法罪嫌移送偵辦。

田中警分局長簡龍宏今天表示，依據廢棄物清理法第46條規定，未依規定處理廢棄物者最重可處5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金，不肖業者罔顧環境整潔，貪圖一時利益卻面臨重罰，得不償失，警方呼籲業者切勿以身試法。

台中市邵姓男子等3人到彰化縣二水鄉濁水溪河川地傾倒廢棄物。圖／民眾提供
台中市邵姓男子等3人到彰化縣二水鄉濁水溪河川地傾倒廢棄物。圖／民眾提供
台中市邵姓男子傾倒疑似船隻使用的纜繩等廢棄物。圖／民眾提供
台中市邵姓男子傾倒疑似船隻使用的纜繩等廢棄物。圖／民眾提供

廢棄物 濁水溪

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