6年前被控虐死癌末男還用加熱刀叉刺 法院僅認定金髮女遺棄屍體

吳姓男子2016年間失蹤半年，檢警偵辦毒品案，意外查出竺姓女子涉殺吳後，棄屍桃園市復興區荒涼的產業道路旁。桃園地檢署懷疑竹女疑因車禍案逼吳過戶名下房屋和金錢還債，凌虐吳後殺人棄屍，依殺人等罪起訴竺女和丁姓共犯。一審依遺棄屍體罪判竺女、丁各2年與1年徒刑，殺人罪部分因證據不足無罪。台灣高等法院更一審今上訴。

綽號「恬恬」的竺姓女子（50歲）和吳姓死者為朋友關係，吳於2016年10月4日至5日間遭不明人士傷害，受有胸部鈍性傷，兩側肋骨多處骨折，結果死在竺女住處客廳。竺女以LINE和丁姓男子（57歲，有多項毒品前科）通話，要求對方到她家，並給了丁3千元租車，要丁把屍體運到其他地方丟棄。

同年10月5日晚間7點多，丁租了轎車後，用黑色塑膠袋包裹吳屍體，再請綽號「阿村」的男子開車載他和另名周姓友人前往爺亨部落。丁先買了把圓鍬，到了爺亨部落後先讓周和「阿村」下車，他獨自開車離去；翌日凌晨2點多，丁在通往爺亨溫泉的產業道路旁挖洞棄屍。吳的胞姊因和吳失聯多時，覺得有異，報警處理。

竺女否認遺棄屍體，辯稱5日早上去戶政事務所時，還聽到吳和姊姊講電話，吳還「活著」，一切事實都是丁姓男子捏造的，她對遺棄屍體一事不知情。但丁姓男子則是坦承不諱。

桃園地院認為竺女和丁姓、吳姓男子都是朋友，他們明知吳遭不明人士傷害致死卻沒報警，反而是遺棄屍體，吳的屍體因長時間腐化，面目全非，它們的行為相當不該。考量竺女和丁的犯後態度不同分別判刑。

一審宣判後，檢察官和竺女提上訴，高院更一審認為從證據來看，竺女確實犯遺棄屍體罪，一審量刑妥適，應予維持。

檢察官仍指稱竺女和吳姓死者因金錢糾紛，卻以拳打腳踢、棍棒毆打、刀割皮膚、加熱後用水果叉刺或燙等方式凌虐癌末的吳，也長期沒提供足夠的飲食和藥物，導致吳死在她家，涉犯傷害致死罪嫌。

更一審合議庭認為檢方所提供的證據，是以丁姓男子的證述為據，但丁曾自白傷害吳致死，證詞與自己有利害關係且有相當瑕疵，證據只能證明吳死亡，無法認定竺女傷害致死，因此仍認定她無罪。