富商愛妻罹子宮癌過世 遺物卻曝小王趁她罹癌搞大肚子

王姓富商和呂姓妻子結婚多年，2020年呂女因子宮頸癌離世，王男整理愛妻遺物時，發現林姓小王不顧呂女罹癌，不僅多次和呂女上床，還害呂女懷孕、墮胎，認為愛妻癌逝與林男脫不了關係，氣得對林男求償100萬元，法官審理後，認為無法證明呂女死亡與林男有關，僅依侵害配偶權判賠20萬元。

判決指出，王男和呂女2010年結婚，兩人育有2女，夫妻倆經營電商事業，企業發展正如日中天，結果呂女卻在2018年間罹患子宮頸癌，經過手術後治療3年，最後仍因癌症併發器官衰竭死亡。

王男整理愛妻遺物時，意外發現呂女罹癌期間出軌，對象還是無業的林姓男子，兩人不僅多次發生性行為，還讓呂女一度懷孕，為了避免不倫戀曝光，只好墮胎拿掉孩子。

王男不滿，認為妻子因子宮病變多次開刀，本來就應該避免性行為，林男卻不顧愛妻已婚且罹癌，多次和呂女發生關係，最後導致她的子宮內膜反覆感染，誘發惡性腫瘤死亡，認為愛妻死亡跟林男脫不了關係，氣得向林男提告求償100萬元。

高雄地院審理時，林男坦承知道呂女已婚，兩人確實有交往發生關係，但呂女的死跟他無關。

法官依據王男提出呂女的對話紀錄、照片等遺物，認為林男確實在知道呂女已婚的狀態下，和她發生不正當關係，已侵害王男的配偶權。