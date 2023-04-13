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「想踩新絲襪」高雄市府主管性騷女下屬 最終下場出爐

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市政府某單位女公務員，指控蘇姓直屬長官以肢體、言語及傳訊息騷擾，不僅要求女部屬「只要你任何事都可以想到我」，還稱要踩她穿的新絲襪沾喜氣，橋頭地院一審判蘇男要賠償15萬元，蘇不服上訴，高雄高分院審理後，認為蘇男訊息與公務無關，駁回上訴確定。

2019年12月7月至同月17日，蘇男接連以LINE傳訊給女部屬「下周看到美美的你」、「私底下我也會像大哥哥，多照顧、多提攜你的」、「只要你任何事都可以想到我」。

有天女部屬穿著新衣上班，蘇男看到後傳訊「Wow！穿新衣服＆新絲襪咧！要不是某某在，我就踩你的新絲襪，沾喜氣耶」，如果女部屬稍有不理，蘇男隨即拿考績要脅。

女部屬遇到蘇男長時間的騷擾，害她家庭、工作及精神狀況都受到影響，得要求助身心科，最後鼓起勇氣向高雄市政府提出申訴，市府調查後，認性騷擾事件成立。

不過，刑事部分檢方調查後認為罪證不足，不起訴蘇男，女部屬不滿，改提民事求償，包含醫療費及精神慰撫金共向蘇男索賠53萬3040元。

橋頭地院審理時，蘇男稱對話內容都是針對公務事項，是屬於長官對部屬的關心，並不是要騷擾她。

但法官認為，蘇男頻繁傳送文字訊息，已讓對方感到冒犯、陷入感覺不舒服，且女部屬表達不適後，蘇男仍持續傳送訊息，已構成性騷擾。綜合相關事證，判蘇男應賠償15萬4430元。

蘇男不服上訴，稱訊息雖然與公務無直接關心，但那是他關心部屬，有時他也會在假日傳送訊息給其他男女同事，不應該要求他賠償。

高雄高分院合議庭勘驗兩人對話紀錄，發現蘇男傳送「私底下我也會像大哥哥，多照顧、多提攜你的」、「我只在乎你阿」、「只要我們沒有界限，任何事都可以做到」、「只要你任何事都可以想到我」、「為了你，我也願意改變的」，已不是上司單純關懷下屬內容。

且面對蘇男單方面騷擾，女部屬均僅回覆蘇男「我沒有能力，而且也不想要主任對我特別好」、「那請主任把我異動到別科室」、「只是主任一直碎念，頭很炸」，可見她已明確拒絕蘇男關心。

合議庭綜合相關事證，認為蘇男傳訊內容都與公務無關，何況蘇還曾刻意傳訊「WOW！穿新衣服＆新絲襪咧！我就踩你的新絲襪，沾喜氣耶」，因絲襪有性暗示聯想，已具有性意味，構成性騷擾，駁回蘇男上訴確定。

高雄市政府蘇姓主管被控騷擾女下屬，還傳訊稱想踩她的新絲襪，判賠15萬元。絲襪示意圖。本報資料照片
高雄市政府蘇姓主管被控騷擾女下屬，還傳訊稱想踩她的新絲襪，判賠15萬元。絲襪示意圖。本報資料照片

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