苗栗檢方提當選無效案件 迄今7件一審都勝訴

苗栗地檢署查賄團隊去年地方公職人員選舉查察賄選，除針對相關案件追究刑責，民事部分也對其中11件、14人提起當選無效之訴，目前已有7件在一審獲得勝訴，檢方強調將持續以實際行動杜絕不法手段介入選舉。

苗栗地檢署發布新聞指出，查賄團隊以對抗使用金錢、暴力等不法手段介入選舉者為目標，從偵辦刑事案件階段就建立完整資訊傳遞、彙整管道，安排有效率的行政程序，在苗栗縣選舉委員會去年12月2日公告當選名單，地檢署就立即在同日提起首件當選無效之訴，到去年12月30日共針對11件、14人提起當選無效之訴，苗栗地方法院迄今已判決其中7件，都認同檢方主張判決被告當選無效。

目前經一審判決當選無效的候選人包括，鄉鎮市民代表吳珮均、謝永興（3月8日宣判）、葉純輝（3月22日宣判）、江明政、詹招坤（3月29日宣判）；村里長黃三豪、李騰宏（3月8日宣判）。