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苗栗檢方提當選無效案件 迄今7件一審都勝訴

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗地檢署查賄團隊去年地方公職人員選舉查察賄選，除針對相關案件追究刑責，民事部分也對其中11件、14人提起當選無效之訴，目前已有7件在一審獲得勝訴，檢方強調將持續以實際行動杜絕不法手段介入選舉。

苗栗地檢署發布新聞指出，查賄團隊以對抗使用金錢、暴力等不法手段介入選舉者為目標，從偵辦刑事案件階段就建立完整資訊傳遞、彙整管道，安排有效率的行政程序，在苗栗縣選舉委員會去年12月2日公告當選名單，地檢署就立即在同日提起首件當選無效之訴，到去年12月30日共針對11件、14人提起當選無效之訴，苗栗地方法院迄今已判決其中7件，都認同檢方主張判決被告當選無效。

目前經一審判決當選無效的候選人包括，鄉鎮市民代表吳珮均、謝永興（3月8日宣判）、葉純輝（3月22日宣判）、江明政、詹招坤（3月29日宣判）；村里長黃三豪、李騰宏（3月8日宣判）。

檢方表示，目前仍有針對縣長鍾東錦、縣議員黃聲全、鄉鎮市民代表謝見德、林裕欽、徐誌鴻、賴竹英、村長傅顯榮所提的當選無效之訴案件在苗栗地院審理中，苗栗地檢署將持續以實際行動守護民主、杜絕不法手段介入選舉，期能與民眾共同建構乾淨的選風與環境。

苗栗地檢署針對去年地方公職人員選舉提出11件、14人當選無效之訴，目前已有7件勝訴。聯合報資料照片
苗栗地檢署針對去年地方公職人員選舉提出11件、14人當選無效之訴，目前已有7件勝訴。聯合報資料照片

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