低價高報、驗收不實還挪用公款 原能會3工程師遭訴

行政院原子能委員會核能研究所化工組前助理研發師蕭宇翔及助理工程師楊孟北、陳鈺沛3人，涉嫌在2012年間，承辦實驗室設備採購案時，與得標廠商高擎企業董事長吳漢龍勾結，以低價高報、不實驗收等方式挪用公款，台北地檢署今依偽造文書、違反商業會計法等罪嫌起訴蕭、楊、陳、吳4人。

檢方調查，2012年原能會核研所化工組辦理「附著力測定儀」採購案，預定向高擎購買拉拔試驗機，但高擎為配合蕭男購買採購案外的數位相機，於是墊高價格2萬元，將價差寄存在高擎內帳供化工組使用。

2015年，楊男承辦辦理預算137萬6700元的「熱水力耦合非破壞檢驗設備」採購案時，將原欲購置每支4萬元的熱傳導感測器探針，以每支僅1500元的溫度感測針混充，同樣將價差11萬6667元寄存在高擎。