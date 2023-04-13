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賺10倍！越南茶混充台灣茶賺2800萬 福氣茶葉老闆還常獲獎

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中福氣茶葉公司涉嫌進口大量低價、劣質的越南茶混充成台灣茶，成本最低1斤146元換成台灣包裝賣到最高到1500元，靠十倍暴利不法所得2800多萬元，經農委會抽驗曝光，檢警搜索扣得上千包茶葉鑑定全是境外茶，諷刺的是詹多次獲阿里山春茶獎項，檢方依詐欺罪嫌起訴負責人詹姓夫妻。

檢警調查，詹男（49歲）和妻子吳女（44歲）經營福氣茶葉行，2人為降低成本牟利，2018年1月起向某企業設以每斤（600公克）146元至260元不等買入越南茶葉，自行和員工分裝成2兩（75公克）、4兩（150公克）、8兩（300公克）及1斤的包裝。

其等還直接將越南茶葉，裝入印有「臻藏阿里山高山茶」、「台灣茶選杉林溪龍鳳峽高山茶」、「阿里山特色茶」、「凍頂烏龍茶」、「台灣阿里山茶」及「阿里山高山茶等」等標示茶葉產地為「台灣」的公版包裝，由公司業務以電話、實體門市銷售。

檢警查出，詹等對外賣越南茶，卻稱品項是台灣茶，還以每斤800元至1500元賣給消費者，統計至2022年6月22日被查獲為止，不法獲利高達2869萬3020元。

後因農委會農糧署中區分署派員到福氣公司買「臻藏阿里山高山茶」，回去交由茶葉改良場做產地鑑別，結果發現是「境外茶」而通報；台中地檢署指派檢察官周佩瑩指揮保七總隊第三大隊，去年6月22日搜索。

檢警扣得高達上千包茶葉及銷售明細等證物，經農委會再將扣案茶葉送驗，全數都鑑定確認是「境外茶」。

檢方訊時，詹男、吳女大致坦承，表示有向賣竟外茶廠商進貨，價格比較便宜，其他員工也證稱，公司對外都是賣「台灣茶」，而品名編號Y開頭是阿里山茶、T開頭是杉林溪茶，名稱是詹男決定，也有消費者出面指證，表示誤信福氣茶葉賣台灣茶，害他們買到越南茶。

另檢方也根據扣案手機對話，確認詹、吳有向廠商買越南茶，偵結依詐欺罪嫌起訴詹男、吳女，並根據會計銷售、海關資料等統計，認定其多年以台灣茶名義販售越南茶，不法獲利達2869萬3020元，建請法院宣告沒收。

至於詹、吳另違反食品衛生管理法食品原產地標示不實部分，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰，情節重大者可命其歇業、停業，或廢止公司登記，該部分應由台中市衛生局裁處。

台中地檢署依詐欺罪嫌起訴福氣茶葉詹姓、吳姓負責人。記者曾健祐／攝影
台中地檢署依詐欺罪嫌起訴福氣茶葉詹姓、吳姓負責人。記者曾健祐／攝影

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