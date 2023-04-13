開發公司圍標區公所工程遭追繳押標金 為做生意抱260萬一次繳清

新北淡水一家開發公司老闆李姓男子，遭抓包圍標新北市蘆洲區公所的排水系統採購工程，士林地檢署去年4月緩起訴處分，李男逾期未繳納區公所已發還的押標金260萬元。行政執行署士林分署強制執行查扣銀行存款，李男得知拜託「還想做生意」請求撤扣，立刻抱著260萬現金一次繳清。

士林分署指出，47歲李姓義務人，2014年起在淡水開設開發公司，無參與投標意願，卻在2015年至2018年間，陸續與2家營造公司圍標蘆洲區公所排水系統維護、探勘工程等5件採購案，讓某營造公司順利得標，此案件經士林地檢署發現圍標事實，去年4月15日緩起訴處分。

蘆洲區公所依緩起訴處分，向李姓義務人追繳已發還的押標金260萬元，但逾期未繳納，今年1月間移送士林分署執行。士林分署收案後，查扣李姓義務人公司銀行存款43萬餘元，另工程款及保固金等資產，則因仍在保固期限無法立即受償。

李姓義務人得知消息後，擔心影響銀行間核貸信用，請求士林分署撤銷扣押命令，並稱「我們還想做生意」今年3月底立刻抱著260萬現金，至士林分署一次繳清。士林分署經點鈔無誤，順利全額徵起。