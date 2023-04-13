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台南仁德電鍍廠涉排放有害廢水廢液 廠長20萬交保
台南環檢調據報，台南仁德區一電鍍公司未經處理，涉非法排放有害廢水及廢液，昨天會同環保署南區督察大隊及市調查處前往該公司搜索，查扣相關水汙染防治相關資料等證物，並帶回陳姓廠長等5人偵訊，陳以20萬交保外，其餘4名公司員工則請回。
經檢察官複訊後，認陳姓廠長及廢水處理人員梁姓員工均涉嫌違反水汙染防治法中將所產生含有害健康物質費水繞流排放至非核准登記的放流口、廢棄物清理法中任意棄置有害事業廢棄物、事業相關人員非法處理廢棄物致汙染環境罪嫌，及事業場所受雇人，因事業活動而犯放流有害健康之物汙染河川罪嫌。其中，陳當庭諭知交保20萬元，梁等4名員工訊問後則請回。
檢方指出，台南地檢署檢察官黃睦涵昨天上午指揮環保署南區督察大隊、台南市調查處，持台南地院法官核發的搜索票，前往台南仁德區某從事電鍍業公司搜索，並查扣相關水汙染防治相關資料等證物，帶回5名公司人員偵訊。
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