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男老師戀上豆漿店女員工 狂傳「想您」簡訊50則、愛心貼圖性騷擾

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

曾任教職的林姓男子愛慕常去消費的豆漿店女員工，一年狂發「想看您久一點」、「今天眼睛很大」、「想您」等50則簡訊，並傳送愛心貼圖騷擾，被女員工多次拒絕仍不罷休，女員工不勝其擾向警局申訴，基隆市政府認定成立性騷擾案件，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

林是豆漿店的常客，用餐時常盯著女員工，或在女方上班途中等候，2019年8月14日至2020年8月14日狂傳簡訊文字和貼圖，包括「想多看您、多聊聊，您有空再聯絡」、「找個有空時段，想看您久一點」、「下班後，暫停一下，打個電話給我」、「雨下得很大，辛苦你了...想您！」「今天眼睛很大、很漂亮」、「想約您出去」、「什麼時間打電話給您，您方便可以接聽電話」等語。

林長達1年間傳送50則簡訊、愛心貼圖，但女員工均未回應，且女員工二度以口頭及簡訊拒絕、表示反感，他仍故態復萌，女員工前年4月間向警局申訴，基隆市政府調查後認定成立性騷擾。

林提告主張，他因到豆漿店用餐認識女方，兩人相談甚歡、一見如故，互留手機號碼並通話3次，而他有刪除舊簡訊的習慣，無法確認女員工提出的簡訊是否是自己傳的。

林指出，簡訊內容沒有逾越社交禮儀範疇，不屬於不受歡迎、令人不快、冒犯性言論，且簡訊數量也不多，不符合性騷擾要件；若女員工不喜歡，大可於第一時間封鎖他，何必一年持續收簡訊而沒有封鎖？認為處分有違誤。

北高行指出，林只是女員工在工作職場結識的顧客，彼此間少有深入互動，林的用字遣詞毫不避諱地向女員工表達愛慕、追求之意，逾越一般朋友分際。

再者，女員工確實有傳簡訊給林，「我說過請你不要再簡訊給我，現在是怎樣，聽不懂國語嗎？為人師表麻煩你注意自己的言行舉止，不要做出讓人反感的事，再有下次我就要告訴我們老闆，也會向他請辭，請你好自為之」，但林休息不久後，又故態復萌，認為市府處分沒有違誤，判林敗訴。

示意圖／ingimage
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貼圖 性騷擾 天眼

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