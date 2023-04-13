抗議蔡英文犯國安法限境多年 陸配喪母3年想返鄉奔喪北院仍不准

中華婦女聯合會理事長何建華被控受大陸方面指示協助抗議蔡英文總統「假博士」的活動，依違反國安法限制出境多年，多次聲請解禁失敗，日前她再以母親過世3年想返鄉回大陸奔喪聲請解禁，台北地院認為，何女還有境管必要，又裁定駁回。

何建華是大陸配偶，被台北地檢署指控受陸方人士指示聯絡「拔蔡總部」參加抗議蔡英文的活動。

檢方起訴書資料，何建華除了將活動新聞稿提供給資深媒體人彭文正、教授賀德芬之外，另收受陸方人士40萬元的金援，協助蒐報台獨人士、找媒體人撰寫統戰報告，犯國安法發展組織罪，檢方偵查中將40萬元視作犯罪所得予以查扣。

台北地院分案審理後，為確保審判進行，2021年2月21日起裁定限制何建華出境、出海，再於2021年8月21日、2022年2月21日、2022年10月21日三度接續延長何女的限制出境、出海處分迄今。

何女日前遞狀表示，因涉案於限制出境期間內，母親2020年4月在大陸過世，至今已經過3年多，她尚未回大陸奔喪，內心感覺不孝；她在大陸有2個女兒、2個外孫多年未謀面，極為思念，盼解除境管返回大陸祭拜及與親人一晤。