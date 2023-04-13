索席琳狄翁門票沒給錢！「鄭文燦用的貪官」辯：選舉很忙

桃園市經濟發展局前局長朱松偉被控利用承辦公共工程、採購向廠商索賄，收受20萬元、iPad，連飯店房費、威而鋼都要，檢方起訴批他如地痞流氓，一審依貪汙、詐欺等罪判13年徒刑。台灣高等法院12日行準備程序，法官問朱拿了廠商演唱會門票為何沒給錢？朱答稱「工作忙碌，選舉快到了」。

本案被告除朱松偉外，還包括廠商孫瑀、楊雲榮、陳兆義、鄭玉容、顏豐進、魏慶地、吳耿毓等7人，不過這7人一審都獲判得易科罰金之刑或緩刑。

桃園地檢署當時偵辦桃園客運詐領公路總局補助案時，意外監聽到朱松偉（57歲）弊案，發現他離婚後需支付贍養費，又交女友、和政商人士交流花費巨大，2016年在桃園市長鄭文燦任內擔任經發局長，2年多任期內囂張地向廠商索賄，案件爆發前就先請辭。

檢方起訴指出，朱在「桃園市自動駕駛系統試運計畫」向得標廠商全徽道安公司總經理孫瑀開口稱「需要現金打點議員」，孫怕被刁難直接送20萬現金給朱，還8度替朱支付飯店費；朱另在「虎頭山智慧車輛」採購案時，傳大型重機截圖給廠商說「我想這台上下班」，結果遭對方已讀不回。

朱還接受台鎔公司副董顏豐進請求儘速通過汙染物排放權，朱並傳「老闆的朋友，趕快麻煩趕快呈核到本部」給權責單位，讓台鎔2周內獲許可，對方也贈送2張席琳狄翁演唱會門票答謝；另朱還在宴請地方仕紳不實核銷、洩漏標案評審給廠商，索討12萬元現金、7萬元機車及Apple Watch等物。

檢方還發現，朱曾多次向廠商要「維他命」，起初還以為是某種暗號，但廠商證明朱要的是「威而鋼」，本來送台灣藥商製的朱疑似不滿效果，還點名要「正宗維他命」。檢方痛批朱如地痞流氓強徵保護費。

高院12日開庭，法官詢問朱松偉與六和商圈發展促進會理事長鄭玉容、台鎔公司副董顏豐進交往狀況。朱說和鄭玉容互動密切，對方會和他分享與男友去哪兒玩，也知道他太太會做菜。朱說，因太太用老舊機車載2名女兒去溜冰，還要載裝備，鄭玉容「基於朋友情誼」才送機車給太太表達關心，否認有明示或暗示與六和商圈促進會申請補助款有關。

就顏豐進部分，朱松偉也稱兩人是不錯的朋友，顏妻也到他家學太太做菜。因朱收受顏所給的席琳狄翁演唱會門票，法官問朱既然與顏互動密切，「為什麼沒拿錢給他？」朱答稱因工作忙碌，加上那時選舉快到了，不是蓄意不拿錢給對方。