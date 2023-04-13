快訊

索席琳狄翁門票沒給錢！「鄭文燦用的貪官」辯：選舉很忙

哈利王子將出席查理三世加冕典禮 梅根與孩子留美不會去

貿易壁壘調查針對性明顯 陸對台反制添選項

聽新聞
test
0:00 / 0:00

索席琳狄翁門票沒給錢！「鄭文燦用的貪官」辯：選舉很忙

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

桃園市經濟發展局前局長朱松偉被控利用承辦公共工程、採購向廠商索賄，收受20萬元、iPad，連飯店房費、威而鋼都要，檢方起訴批他如地痞流氓，一審依貪汙、詐欺等罪判13年徒刑。台灣高等法院12日行準備程序，法官問朱拿了廠商演唱會門票為何沒給錢？朱答稱「工作忙碌，選舉快到了」。

本案被告除朱松偉外，還包括廠商孫瑀、楊雲榮、陳兆義、鄭玉容、顏豐進、魏慶地、吳耿毓等7人，不過這7人一審都獲判得易科罰金之刑或緩刑。

桃園地檢署當時偵辦桃園客運詐領公路總局補助案時，意外監聽到朱松偉（57歲）弊案，發現他離婚後需支付贍養費，又交女友、和政商人士交流花費巨大，2016年在桃園市長鄭文燦任內擔任經發局長，2年多任期內囂張地向廠商索賄，案件爆發前就先請辭。

檢方起訴指出，朱在「桃園市自動駕駛系統試運計畫」向得標廠商全徽道安公司總經理孫瑀開口稱「需要現金打點議員」，孫怕被刁難直接送20萬現金給朱，還8度替朱支付飯店費；朱另在「虎頭山智慧車輛」採購案時，傳大型重機截圖給廠商說「我想這台上下班」，結果遭對方已讀不回。

朱還接受台鎔公司副董顏豐進請求儘速通過汙染物排放權，朱並傳「老闆的朋友，趕快麻煩趕快呈核到本部」給權責單位，讓台鎔2周內獲許可，對方也贈送2張席琳狄翁演唱會門票答謝；另朱還在宴請地方仕紳不實核銷、洩漏標案評審給廠商，索討12萬元現金、7萬元機車及Apple Watch等物。

檢方還發現，朱曾多次向廠商要「維他命」，起初還以為是某種暗號，但廠商證明朱要的是「威而鋼」，本來送台灣藥商製的朱疑似不滿效果，還點名要「正宗維他命」。檢方痛批朱如地痞流氓強徵保護費。

高院12日開庭，法官詢問朱松偉與六和商圈發展促進會理事長鄭玉容、台鎔公司副董顏豐進交往狀況。朱說和鄭玉容互動密切，對方會和他分享與男友去哪兒玩，也知道他太太會做菜。朱說，因太太用老舊機車載2名女兒去溜冰，還要載裝備，鄭玉容「基於朋友情誼」才送機車給太太表達關心，否認有明示或暗示與六和商圈促進會申請補助款有關。

就顏豐進部分，朱松偉也稱兩人是不錯的朋友，顏妻也到他家學太太做菜。因朱收受顏所給的席琳狄翁演唱會門票，法官問朱既然與顏互動密切，「為什麼沒拿錢給他？」朱答稱因工作忙碌，加上那時選舉快到了，不是蓄意不拿錢給對方。

桃園市經濟發展局前局長朱松偉被控利用承辦公共工程、採購向廠商索賄，收受20萬元、iPad，連飯店房費、威而鋼都要。台灣高等法院12日行準備程序，法官問朱拿了廠商席琳狄翁演唱會門票為何沒給錢？朱答稱「工作忙碌，選舉快到了」。圖／聯合報系資料照
桃園市經濟發展局前局長朱松偉被控利用承辦公共工程、採購向廠商索賄，收受20萬元、iPad，連飯店房費、威而鋼都要。台灣高等法院12日行準備程序，法官問朱拿了廠商席琳狄翁演唱會門票為何沒給錢？朱答稱「工作忙碌，選舉快到了」。圖／聯合報系資料照

演唱會

延伸閱讀

對鄭文燦下戰帖！張顯耀：藍軍先攻下左楠灘頭堡 才有2026

鄭文燦：研議電動機車資費補貼政策 電動機車將成為下一個兆元產業

國漫館落腳台中 三度易址才定案

面對共軍不斷擾台 鄭文燦：陸方作法無法獲得國際支持

相關新聞

三重警察賣手機涉詐欺 檢方聲押法官裁8萬交保

新北市三重警分局警備隊員陳姓警員，遭網友指控在臉書賣商品詐騙8000元，檢警前晚搜索、約談，聲請羈押陳，台北地院今晚駁回...

浙江台商父call in澄清非感染源 中天挨罰40萬二審廢棄發回更審

中天電視2020年「新聞深喉嚨」節目現場直播接受浙江台商父親來電，敘述兒子從大陸返台後的醫療資訊，國家通訊傳播委員會（N...

索席琳狄翁門票沒給錢！「鄭文燦用的貪官」辯：選舉很忙

桃園市經濟發展局前局長朱松偉被控利用承辦公共工程、採購向廠商索賄，收受20萬元、iPad，連飯店房費、威而鋼都要，檢方起...

買「黃平洋的銅爐」被搶73萬？ 情侶說詞怪 法官不相信

梁姓男子被控透過臉書兜售「黃平洋的銅爐」，陳姓男子與馮姓女友看到廣告後議定以73萬元購買，雙方約在宜蘭交易，但梁找來黃姓...

不滿用電大戶條款無助減碳 環團告經濟部開庭

綠色和平基金會等團體認為「用電大戶條款」並未有效規範企業且無助減碳，提起行政訴訟，請法院令經濟部修訂條款。法院今天開庭，...

商人欠稅600萬不繳 妻子名下千萬透天豪宅遭法拍

何姓男子經商滯欠營業稅、交通罰鍰等近600萬元，103年起移送強制執行，何男故意脫產給妻子，直到遭管收才辦分期，因無力續...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦