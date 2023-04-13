買「黃平洋的銅爐」被搶73萬？ 情侶說詞怪 法官不相信

梁姓男子被控透過臉書兜售「黃平洋的銅爐」，陳姓男子與馮姓女友看到廣告後議定以73萬元購買，雙方約在宜蘭交易，但梁找來黃姓友人設局，搶走陳裝現鈔的牛皮紙袋。宜蘭地檢署依搶奪罪起訴梁、黃，宜蘭地方法院勘驗監視器，未發現黃「奪取」，甚至陳也沒追逐、呼救，判被告無罪。台灣高等法院也認為證據不足，駁回檢方上訴。

檢方起訴指出，梁姓男子2021年7月10日在臉書上張貼銅爐買賣的廣告，陳姓男子與馮姓女友見著，雙方約7月21日晚上8點在宜蘭以73萬元交易。梁當天開車載著黃姓友人到礁溪交流道，要求陳與馮女跟車至一處餐廳停車場，並佯稱「怕被搶、被騙」，要求買家先出示現金，再藉口銅爐放在附近朋友家，但黃趁隙拿取陳放在轎車駕駛座上的牛皮紙袋，隨後逃至梁的車上、揚長而去。

梁、黃否認搶奪。梁說確實有以微信和陳姓男子聯絡，但那是因為之前和對方有化妝品交易，當天他與陳相約是因陳要退還他之前買的化妝品7300元餘額，他沒有搶73萬，也沒有販售「銅爐」。

黃姓友人表示，當天是梁開車載他到宜蘭找朋友，陳姓男子交給他一個牛皮紙袋，說是要退梁化妝品，他打開看裡面是化妝品和7300元後，就直接上車，「沒有73萬」。

宜蘭地院調查，馮姓女子警詢時證稱看到臉書上有人要賣「黃平洋的銅爐」，她直接打微信給對方，但偵查時改口「我的朋友龜仔在FB網頁上看到一個銅爐，說這是黃平洋不見的那一個銅爐」，她就依網頁賣家留存的微信電話與對方聯絡。綽號「龜仔」的蘇姓男子到宜院證稱看到販售銅爐的網頁，但沒提到有告知馮女，經檢察官「暗示」問「有無將訊息告知馮女？」蘇才附和答稱「就只有告訴她有人在賣這個，隨便說說而已。」

宜院認為蘇是告訴人的朋友，說詞難免偏頗，且證詞都是經檢察官引導後才說出，難以採信，告訴人也提不出梁姓男子有在臉書上賣銅爐的證據。因陳姓男子不知道女友要買銅爐，也無法證明牛皮紙袋裡有73萬元現金，加上監視器畫面看不出陳有被搶錢的樣子，梁、黃堅稱是陳主動交付物品並非無據。

「罪證有疑，利於被告」宜院判梁、黃無罪。檢察官上訴主張就算交易的不是銅爐，但告訴人應有帶裝有73萬元的牛皮紙袋，即便是陳主動交付，也應該認定梁、黃詐欺。

高院認為梁、黃是否有搶奪，屬審判核心事實，不論雙方是否有買賣交易、牛皮紙袋裝的是73萬還是7300元或化妝品、交易的是銅爐還是陳在二審供稱的安非他命，都與被告有無犯搶奪罪的認定無關。