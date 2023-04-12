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三重警察賣手機涉詐欺 檢方聲押法官裁8萬交保

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新北市三重警分局警備隊員陳姓警員，遭網友指控在臉書賣商品詐騙8000元，檢警前晚搜索、約談，聲請羈押陳，台北地院今晚駁回聲請，裁定陳以8萬元交保。

陳姓隊員2016年畢業分發三重警分局服務，歷任中興橋派出所、慈福所，被網友指控寄出商品與所購商品不符，涉嫌詐欺。

法院裁定指出，陳員犯罪嫌疑重大，且有不據實陳述及避重就輕之情形，尚有共犯未到案，有羈押原因。

不過，審酌羈押對陳員權利之侵害、本案被害法益及具體情節非重，而且，目前檢方僅能釋明損害為手機1支、金額約3萬元，案情晦暗性低，再考量陳再犯可能性高低，以8萬元交保即可，無羈押的必要。

三重警分局。圖／本報資料照
三重警分局。圖／本報資料照

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