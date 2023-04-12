三重警察賣手機涉詐欺 檢方聲押法官裁8萬交保
新北市三重警分局警備隊員陳姓警員，遭網友指控在臉書賣商品詐騙8000元，檢警前晚搜索、約談，聲請羈押陳，台北地院今晚駁回聲請，裁定陳以8萬元交保。
陳姓隊員2016年畢業分發三重警分局服務，歷任中興橋派出所、慈福所，被網友指控寄出商品與所購商品不符，涉嫌詐欺。
法院裁定指出，陳員犯罪嫌疑重大，且有不據實陳述及避重就輕之情形，尚有共犯未到案，有羈押原因。
不過，審酌羈押對陳員權利之侵害、本案被害法益及具體情節非重，而且，目前檢方僅能釋明損害為手機1支、金額約3萬元，案情晦暗性低，再考量陳再犯可能性高低，以8萬元交保即可，無羈押的必要。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言