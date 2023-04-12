三重警察賣手機涉詐欺 檢方聲押法官裁8萬交保

新北市三重警分局警備隊員陳姓警員，遭網友指控在臉書賣商品詐騙8000元，檢警前晚搜索、約談，聲請羈押陳，台北地院今晚駁回聲請，裁定陳以8萬元交保。

陳姓隊員2016年畢業分發三重警分局服務，歷任中興橋派出所、慈福所，被網友指控寄出商品與所購商品不符，涉嫌詐欺。

法院裁定指出，陳員犯罪嫌疑重大，且有不據實陳述及避重就輕之情形，尚有共犯未到案，有羈押原因。