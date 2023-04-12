必比登滷味攤遭擺金童玉女逼讓位 求償183萬獲賠30萬

必比登推薦的「梁記滷味」梁姓負責人，2008年5月花了3百多萬買下台北市臨江街夜市編號A4攤位的使用權，卻被霸占攤位擺金童玉女、牌位，逼迫梁用低於市場行情的50萬元「讓位」，梁提告求償，台灣高等法院今維持一審判決，判霸占攤位的男子徐建智要賠30萬元。。

梁姓男子在A4攤位對面經營滷味，他指控2011年1月葉姓男子買下攤位正後方的房地，同年3月葉再轉售，並和買方說好「排除攤位」再給付全部價金。葉請永慶房屋仁愛店林姓店長居中委託男子徐建智探詢梁遷移攤位的意願，徐竟霸占攤位，還在攤位上擺放骨灰罈、金童玉女、牌位，逼迫梁用低於市場行情的50萬元「讓位」。

梁說，徐將葉姓男子交給永慶房屋林姓店長的50萬元轉給他，葉順利完成點交、取得尾款，再和林、徐朋分利益，讓他受90萬元非財產上損害；因與葉達成和解，他向徐、林連帶求償60萬元，並認為永慶房屋要負連帶責任。

台北地方法院判徐賠償30萬元，梁上訴，主張受有非財產損害為183萬元。

高院民事庭認為，徐建智因有意承租攤位，與不詳人士在攤位前擺放牌位、骨灰壇，使梁畏懼，於同年月13日晚間簽立協議書，同意以顯低於市場行情的50萬元價格搬遷，徐因犯恐嚇得利罪，經高院刑事庭判10月徒刑定讞，可見徐確實有侵權行為。

高院認為，林姓房仲店長只是葉姓男子和徐建智間傳遞訊息的人，無從認定林參與侵權行為，也沒有證據可認林有動機，林和永慶房屋不用負連帶賠償責任。