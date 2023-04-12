20年前爆料不實緋聞傷害台視前主播劉佳佳 「她」逃過刑責！

前台視主播劉佳佳2002年被報導搶人老公，劉女曾控告媒體誹謗並求償，當年向媒體爆料不實緋聞的女子陳奕秀，依偽造文書等罪起訴，審判中遭通緝；台北地院審理認為，陳女追訴權時效已消滅，日前判她免訴。可上訴。

陳女與楊姓男子原為夫妻，已改名「劉家嘉」的劉佳佳，是楊的友人；2022年6月陳女取得劉佳佳與楊、另一友人的往來電子郵件，冒用劉佳佳的英文名字「Sunny」製作電子郵件。

依檢方起訴，後來陳女與他人擬撰載有「劉佳佳搶人老公不能狡辯！」、「劉佳佳和有夫之夫交往」、「佳佳再強悍不悟不知悔改，硬要奪人所愛，我們別無選擇只能控訴她誘拐有婦之夫，破壞家庭，以上所述皆有實証，授權人姓名、電話及台灣聯絡人姓名、電話、實証齊全，記者可親自來查證」等不實文字，檢附偽、變造的電子郵件交付國內部分知名媒體。

檢方認為，陳女利用偽、變造電子郵件指摘劉佳佳介入楊姓男子的婚姻，毀損劉佳佳的名譽，犯行使偽造及變造私文書、加重誹謗2罪。

法院審理認為，檢方控訴陳女偽造文書、誹謗罪，應從一重依偽造文書罪論處，陳女涉犯的行使偽造及變造私文書罪，追訴權時效為10年，不過，陳女逃匿、經法院通緝致審判不能進行，合計追訴時效實為12年6月。